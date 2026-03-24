José María Enríquez Negreira es explorado de nuevo por un forense para valorar si sufre demencia

El exvicepresidente del Comité Técnico Árbitros (CTA), José María Enríquez Negreira, se ha personado este martes en el Instituto de Medicina Legal de Cataluña (IMLC) para ser examinado de nuevo por un forense, que debe determinar si su deterioro cognitivo le permite o no declarar en el proceso penal abierto a raíz de los pagos que el Barcelona le entregó durante 17 años (2001 - 2018), unos pagos que se elevaron hasta los 8,4 millones de euros.

Sobre las 09:00 horas, Negreira ha llegado al Instituto de Medicina Forense, donde ya fue explorado en octubre de 2023. Esta nueva exploración ha sido decretada por Alejandra Gil Lima, la juez que lidera la investigación del 'caso Negreira' y los pagos del Barça al vicepresidente del CTA, una exploración que se va a realizar a petición la defensa del propio Negreira, que sostiene que el deterioro cognitivo del exárbitro ha empeorado desde que fue examinado en 2023 y que no tiene las facultades mentales necesarias para ser juzgado.

Hace tres años, José María Enríquez Negreira fue sometido a dos reconocimientos forenses -una primera exploración, en la que tropezó ante las cámaras cuando entraba en el Instituto de Medicina Legal, y una segunda ampliatoria-, tras lo que el juez instructor descartó que sufriera demencia y lo citó a declarar como investigado, pese a reconocer que padecía cierto deterioro cognitivo por su avanzada edad.

La defensa de Negreira pide excluirle de la causa

El exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros compareció ante el entonces juez instructor, Joaquín Aguirre, en marzo de 2024 y se acogió a su derecho a no declarar. Dos años después, cuando la causa encara su recta final -pendiente de la declaración de una representante del Barça, imputada como persona jurídica-, la defensa de Enríquez Negreira ha argumentado ante la jueza que ha empeorado el deterioro cognitivo del exárbitro, por lo que debe ser excluido del caso por demencia.

José María Enríquez Negreira, junto a los expresidentes del Barça Josep Maria Bartomeu y Sandro Rosell, entre otros, está investigado por los 8,3 millones de euros que cobró del FC Barcelona entre los años 2001 y 2018, pagos que la Fiscalía sospecha están vinculados con la corrupción deportiva, mientras que el Barcelona argumente responden a informes arbitrales.

En su escrito ante la jueza, la defensa de Negreira subraya que, en su informe de enero de 2024, los médicos forenses concluyeron que el investigado presentaba un deterioro cognitivo leve, pero que un reciente informe de la Fundación ACE -centro internacional de referencia en el tratamiento del Alzheimer- sostiene que su situación ha empeorado. En concreto, los especialistas de la Fundación ACE mantienen que Enríquez Negreira sufre un grado de deterioro cognitivo 5 - en la escala GDS de Reisberg-, lo que supone un nivel de "demencia moderada".