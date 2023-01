Joana Sanz, mujer de Dani Alves: "He perdido a los dos únicos pilares de mi vida"

La entrada en prisión de Dani Alves por presunta agresión sexual a una joven de 23 años ha revolucionado el mundo del fútbol en las últimas horas. El jugador brasileño ha pasado ya su segunda noche en la cárcel de Can Brians, en Barcelona.

Mientras tanto, su mujer, Joana Sanz, ha roto su silencio después de dos días muy difíciles para la familia Alves Sanz.

"Pido por favor a los medios de comunicación que están fuera de mi casa que respeten mi privacidad en este momento. Mi madre ha fallecido hace una semana. Apenas he empezado a asumir que ella ya no está como para que me atormenten con la situación de mi marido. He perdido los dos únicos pilares de mi vida. Tengan un poco de empatía, en vez de buscar tanta noticia en el dolor ajeno, gracias", ha explicado en un pequeño comunicado en sus redes sociales.

Las contradicciones de Dani Alves en su declaración

En otro orden de cosas, cuando el jugador brasileño tomó declaración, Alves incurrió en varias contradicciones. El futbolista aseguró que las relaciones con la joven fueron consentidas. Sin embargo, este pasado viernes -tal y como demostraron unas declaraciones para el programa 'Y ahora, Sonsoles' de Antena 3, decía no conocerla.

Por otra parte, en las últimas horas han seguido trascendiendo detalles de la declaración de la víctima en un caso en el que hemos conocido que también se persona como acusación la patronal del sector del ocio nocturno.

Las patronales tanto estatal como catalana han decidido presentar de manera conjunta un escrito a la juez del caso para poderse personar como acusación popular de la causa.

La víctima rechaza ser indemnizada por el brasileño

Además, este pasado sábado también se conoció que la chica de 23 años que presuntamente sufrió una agresión sexual por parte de Dani Alves en una discoteca de Barcelona el 30 de diciembre ha rechazado ser indemnizada por parte del jugador brasileño en el caso de que se le condene, según informa 'El País'.