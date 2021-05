Koeman: "No he sentido la confianza del club en la última parte de la temporada"

Ronald Koeman se enfrenta al último partido del Barcelona en Liga y quién sabe si a su último encuentro como técnico del Barcelona. El entrenador holandés asegura no saber aún qué pasará con su futuro, pero no tiene pelos en la lengua a la hora de reconocer cómo se siente.

"En la última parte de la temporada no he sentido la confianza del club. No hemos hablado de mi futuro y entiendo que haya dudas por los resultados", ha reconocido Koeman en la rueda de prensa previa a la última jornada.

"De verdad que no sé si sigo. Quedamos en hablar al terminar la temporada. Yo quiero cumplir mi contrato", ha reconocido Koeman al ser preguntado por su futuro.

El holandés también ha sido preguntado por Messi, que no jugará ante el Eibar al tener permiso del club para adelantar las vacaciones. El argentino aún no se ha pronunciado sobre su decisión, aunque parece que con la llegada de Laporta aumentaron las posibilidades de que continúe.

"Ojalá que Leo siga muchos años aquí. Ha demostrado ser único una vez más con su juego y con 30 goles", ha dicho Koeman sobre el crack del Barcelona: "Como persona y como profesional es un 10".

Por tanto, el futuro se Koeman, que podría estar lejos del Camp Nou, sigue sin aclararse a pesar de su intención de continuar. Lo mismo ocurre con Leo Messi. El argentino podría comunicar su decisión en los próximos días.