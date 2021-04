Joan Laporta enloquece en el vestuario del Barcelona tras ganar la Copa del Rey

El Barcelona se proclamó en la noche de ayer campeón de la Copa del Rey 2021 tras apabullar en la final al Athletic de Bilbao por 0-4. Messi anotó un doblete y los culés fueron infinitamente superiores al equipo de Marcelino. Supone el primer título de Koeman como entrenador y el primero de Joan Laporta en sus segunda etapa como presidente del club.

Los jugadores del Barcelona llegaron al vestuario y comenzaron a celebrar por todo lo alto el contundente triunfo en la final de la Copa del Rey. Se pudieron ver imágenes en las que los jugadores soltaron toda la presión y la rabia de los últimos meses.

Sin embargo, el protagonista fue el presidente del club, Joan Laporta, desde que es presidente del Barcelona (por segunda vez en su vida), los jugadores saben que tienen a una persona que les respalda y que les apoya.

El presidente decidió bajar a los vestuarios para celebrar el triunfo y felicitar a sus jugadores tras un partido increíble, dio la mano a todos y cada uno de ellos y se paró unos segundos más con Messi, al que día a día parece que va convenciendo para que se quede en el club catalán.

Laporta, tras haber saludado a todos los jugadores, comenzó a gritar efusivamente y a mostrar su alegría, Messi le vio y soltó una carcajada, finalmente se reunieron todos en torno a la copa y comenzaron a gritar: "Oh, le, le! Oh, la, la, Ser del Barça és, el millor que hi ha".

Momentos de auténtica locura en el vestuario culé tras el éxito copero, de momento, parece que Joan Laporta ha unido a la plantilla y ha conseguido que todos remen para el mismo lado, está claro que los tiene a todos en el bolsillo. Ahora, el próximo objetivo del Barcelona es ganar la Liga.