Jennifer Hermoso vuelve a la Selección Española

Noticia de calado en el fútbol femenino español. Jennifer Hermoso y Mapi León vuelven a la SelecciónEspañola tras haber sido convocadas este viernes por Sonia Bermúdez, la nueva seleccionadora desde agosto.

Hermoso, jugadora del Tigres y máxima goleadora en la historia de la Selección, no disputaba un partido con España desde octubre de 2024, y a partir de entonces su relación con la ya exentrenadora Monte Tomé empeoró hasta el límite de que la asturiana no volvió a convocarla. Ahora, tras una gran temporada de la madrileña en México, Sonia Bermúdez ha decidido llamarla para empezar de cero, pero sobre todo tras ver el gran nivel de la futbolista de 35 años. Tras el 'caso Rubiales', Hermoso vuelve a empezar.

Mapi León también regresa... tres años después

La que también vuelve a las filas es Mapi León, y es que la aragonesa, en su caso, llevaba fuera desde 2022 tras ser una de 'las 15' que se plantaron para reclamar mejoras en la Federación. Además, con la llegada de Tomé en 2023 renunció a volver.

La lista de Sonia Bermúdez

Esta es la lista de 23 convocadas por Sonia Bermúdez de cara a las semifinales de la Nations League ante Suecia, eliminatoria que se jugará a doble partido: la ida será el 24 de octubre en Málaga y la vuelta el 28 en Gotemburgo (Suecia):

Porteras: Cata Coll, Adriana Nanclares y Eunate Estralaga.

Defensas: Ona, Olga, Irene, Mapi, Jana, María Méndez y Lucía Corrales

Centrocampistas: Alexia, Laia, Fiamma, Aitana, Vicky

Delanteras: Jenni, Mariona, Esther, Pina, Salma, Eva y Martín-Prieto.

España, además, defiende el título de la Nations y busca quitarse el mal sabor de poca tras la derrota por penaltis en la final de la Eurocopa ante Inglaterra.

