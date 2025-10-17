Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Reunión entre Estados Unidos y Ucrania: Zelenski llega a Washington para reunirse con Donald Trump

El presidente ucraniano realiza esta visita con el objetivo de solicitar más armamento, algo que no le ha gustado nada a Putin que le pedía por teléfono a Donald Trump que no les enviase misiles Tomahawk.

Reunión entre Trump y Zelenski

Adrián Ballesteros
Publicado:

La guerra entre Ucrania y Rusia sigue activa, teniendo como "mediador" a Donald Trump que hoy mismo se reúne con el presidente ucraniano Volodímir Zelenski. El estadounidense comunicaba que pretende ser el "pacificador" y acabar con este conflicto, sumándolo a su lista de guerras terminadas. "No conozco a nadie que haya terminado guerras, yo he terminado ocho y van a ser nueve. "Espero que pronto terminemos con esta", aseguraba en una rueda de prensa en el despacho oval. El mismo mensaje que defendía antes de acabar con la disputa entre Israel y Hamás, la que según la Casa Blanca ha sido su octava guerra terminada.

Esta reunión se realiza con un objetivo claro por parte de Ucrania, obtener más armamento. Zelenski quiere los misiles Tomahawk, por lo que ya se encuentra en Washington a la espera de encontrarse con el mandatario estadounidense meses después de su último encuentro, el cual tenia lugar en agosto. Llegada a la que se ha alentado el mandatario ruso que tan solo dos horas antes realizaba una llamada telefónica a Trump, esto con la intención de evitar este préstamo militar a toda costa con el pretexto de "negociar la paz". Ante esto su homologo estadounidense publicaba en su red social Truth un resumen de la llamada y lo que vendrá después.

En dicho post se afirma también un nuevo encuentro entre Rusia y Estados Unidos, así lo determinaba Trump "me ha parecido una llamada muy buena muy buena y muy productiva, me reuniere con el presidente Putin y tomaremos una decisión". Situación que sucederá en dos semanas: "Nos reuniremos en Hungría, Viktor Orbán será el anfitrión", sentenciaba. Además aseguraba que "El presidente Zelenski y yo nos reuniremos en el despacho oval, donde conversaremos sobre mi llamada con Putin y muchas cosas más"

Esta llamada telefónica deja al ucraniano en un segundo plano y con un no por delante, ya que Trump afirmaba que por el momento no enviaran misiles Tomahawk ante la petición de Putin. "¿Les importaría si les doy un par de misiles Tomahawk a sus oponentes?. No le gustó la idea, de verdad que no le gustó" afirmaba Trump entre risas y descartando así este préstamo. Aún así en las próximas horas se producirá la famosa reunión de la que se espera que salga algo en claro.

Contexto militar

Todo esto dentro de un punto muy complejo de la guerra, ya que en los últimos días se han aumentado los ataque contra el sistema energético del oponente por parte de Moscú y Kiev. Llegando a tener grandes cortes eléctricos en Ucrania por un último ataque ruso de más de 300 drones y 37 misiles, los cuales han impactado en distintas infraestructura eléctricas.

Por su parte, Kiev ha asegurado haber atacado este jueves la refinería rusa de petróleo de Sarátov cerca de la frontera con Kazajistán. Planta que según Ucrania, contribuye al suministro del armamento y ejercito ruso de ahí el motivo del ataque.

