EEUU ataca un sexto barco cerca de Venezuela

El Pentágono confirma una nueva operación del Comando Sur en el Caribe atribuida al combate contra el narcotráfico; en acciones previas no se reportaron supervivientes.

EEUU bombardea un barco cerca de Venezuela

El Ejército de Estados Unidos ha ejecutado este jueves un nuevo ataque contra una embarcación en aguas del Caribe, próxima a las costas de Venezuela. Fuentes oficiales citadas por medios estadounidenses sitúan la operación bajo mando del Comando Sur y la enmarcan en la campaña contra rutas marítimas de narcotráfico.

A diferencia de los episodios anteriores, en esta ocasión se han registrado supervivientes, según confirmaron esos funcionarios.

Se trata del sexto buque neutralizado desde agosto, dentro de un despliegue de buques y aeronaves que Washington justifica por la necesidad de frenar el tráfico ilícito en el área. En los ataques previos no hubo supervivientes. Este patrón de operaciones ha elevado la tensión bilateral con Caracas en las últimas semanas.

Sin anuncio previo de Trump

A diferencia de lo habitual, el presidente Donald Trump no anunció el ataque en sus redes sociales. El movimiento, no obstante, fue confirmado por un grupo de altos cargos estadounidenses. La víspera, el propio mandatario había asegurado que autorizó a la CIA a realizar operativos encubiertos y que estudiaba acciones en tierra al considerar “paralizado” el tráfico marítimo por la presión militar.

Las mismas fuentes subrayan que este es el primer incidente con supervivientes desde el inicio de la campaña. En los anteriores operativos, las autoridades estadounidenses habían informado de fallecidos y ausencia de rescatados, en embarcaciones que, según su versión, estaban vinculadas a cárteles venezolanos.

No se han difundido por ahora identidades ni número exacto de personas atendidas tras el ataque más reciente, pero serían más de 21 personas las fallecidas sin que hubieran supervivientes.

Caracas denuncia y eleva el tono

Desde el lado venezolano, el clima político se ha enrarecido aún más. El presidente Nicolás Maduro cargó contra la inteligencia estadounidense con un mensaje directo: “¿Hasta cuándo golpes de Estado? América Latina los repudia”. En su discurso, Caracas presenta las operaciones de Washington como una agresión que traspasa líneas rojas de soberanía.

El Comando Sur mantiene desde agosto un dispositivo naval y aéreo en el Caribe próximo a Venezuela. La Casa Blanca lo vincula a la interdicción de drogas, mientras que el Gobierno de Maduro lo considera una provocación con riesgo de escalada.

