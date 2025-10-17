Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
El Barça ya tiene la licencia de 27.000 espectadores en el Camp Nou: ¿por qué no quiere jugar ahí todavía?

El equipo catalán podría volver ya al Camp Nou, pero su intención es otra... De momento, Montjuic seguirá siendo su casa.

Im&aacute;genes del nuevo Camp Nou en obras

Imágenes del nuevo Camp Nou en obrasEFE

El Ayuntamiento de Barcelona ha aprobado este viernes la licencia de primera ocupación del Spotify Camp Nou en la que el Barça ya podría reabrir el estadio con una capacidad de 27.000 espectadores. Sin embargo, no volverá todavía al Camp Nou...

No volverá hasta que se aprueba la fase 1B... 45.000 espectadores

Este paso corresponde a la fase 1A de la remodelación del campo blaugrana, en cambio, fue el propio club el pasado 7 de octubre cuando aseguró que no se plantea volver al Camp Nou hasta que se apruebe la fase 1B, donde la capacidad de aforo aumente a 45.000.47.000 espectadores, una cifra asumible para volver a organizar partidos de élite en la que puedan acudir más cantidad de aficionados.

Seguirá jugando en Montjuic para compensar las pérdidas del Cruyff

Además, el Barça explica que prefiere volver en la fase 1B porque su aprobación parece cercana pero hasta entonces, seguir jugando en Montjuic (Lluís Companys) le permite generar más ingresos para así compensar las 'pérdidas' que supuso competir en el Johan Cruyff, donde apenas cabían 6.000 personas.

El último partido del Barça en el Camp Nou

Hay que recordar que el conjunto catalán disputó su último partido en el Camp Nou el 28 de mayo de 2023, por lo que desde entonces ha jugado sus partidos como local en el Lluís Companys, y son ya más de dos temporadas (parte de la 2023-24, la 2024-25 entera y lo que llevamos de 25-26). De momento, se seguirá jugando en Montjuic hasta, como mínimo este sábado ante el Girona (jornada 9 de Liga) y el partido de fase de grupos de Champions ante Olympiacos (21 de octubre). A partir de ahí las sedes de los encuentros como local no están confirmadas.

El nuevo Camp Nou tendrá 10.5000 espectadores, reforzándose como el estadio con más capacidad de Europa y el tercero de todo el mundo...

Los blaugrana, por su parte, vienen de perder dos encuentros consecutivos (PSG en Champions y Sevilla en Liga) y buscarán este sábado ante el Girona seguir la estela del Madrid (líder con dos puntos de ventaja), que visitará al Getafe en el Coliseum.

