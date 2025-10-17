Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
El presidente de BBVA comparece tras el fracaso de la OPA al Sabadell, streaming en directo

Sigue en directo la comparecencia del presidente de BBVA.

Neila Gallego
Publicado:

El presidente del BBVA, Carlos Torres, y el consejero delegado, Onur Genç, explican los motivos del fracaso de la opa al Banco Sabadell. El desenlace supone un duro golpe para Torres, que tropieza nuevamente en su objetivo de absorber al Sabadell. La entidad no ha obtenido ni el 26% del capital de la entidad catalana. Con ello pone punto y final a su intento de hacerse con su control, según ha confirmado la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Concretamente, el BBVA consiguió el respaldo del 25,47%, muy lejos de su objetivo inicial de lograr al menos el 50%.

Con ello, la oferta del banco, que pasaba por entregar una acción nueva de la entidad por 4,8376 acciones del Sabadell (unos 16.500 millones), queda sin efecto.

Tras conocerse el resultado, el BBVA anunció que "retoma de manera acelerada" su plan de distribución. Así, ha anunciado que el 31 de octubre iniciará la recompra de acciones pendiente de cerca de 1.000 millones de euros; el 7 de noviembre pagará el mayor dividendo a cuenta de su historia (0,32 euros por acción), por un total de aproximadamente 1.800 millones de euros y, en cuanto reciba la aprobación del Banco Central Europeo (BCE), pondrá en marcha "una significativa recompra" de acciones adicional.

"Es el mejor camino"

Por su parte, el Banco Sabadell ha agradecido el apoyo mayoritario de sus accionistas, sus clientes y sus profesionales a la continuidad de su proyecto en solitario. El presidente de la entidad, Josep Oliu, ha asegurado que "el fin de la OPA es el mejor camino para Banco Sabadell y para BBVA".El consejero delegado, César González-Bueno, ha afirmado que "este proyecto tiene un gran presente y un mejor futuro de forma independiente.

Desde el Sabadell han anunciado que la entidad continuará con la ejecución del Plan Estratégico 2025-2027 anunciado en julio. Este contempla la remuneración de 6.450 millones de euros a los accionistas y elevar la rentabilidad al 16% en 2027.

Sigue en directo la comparecencia del presidente del BBVA, Carlos Torres

