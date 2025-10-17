Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
El BBVA se dispara hasta un 7% en la apertura de la bolsa tras la OPA fallida: el Banco Sabadell se desploma

Un día después de la OPA fallida del BBVA al Sabadell, las acciones del banco catalán cae tras no aceptar la oferta.

El Ibex 35 se mantiene sin rumbo definido al mediodía y anclado en los 15.500 enteros

Irene Rodríguez
Publicado:

Wall Street avisó. El jueves por la tarde, el mayor mercado de valores del mundo envió señales sobre cómo podría reaccionar la Bolsa española tras el fracaso de la OPA del BBVA al Banco Sabadell. Las acciones del banco que preside Carlos Torres llegaron a subir casi un 7% en Estados Unidos.

Por lo que, este viernes el foco se ha puesto la bolsa española, donde se esperaba que las acciones del BBVA experimentasen una gran subida, mientras que las del Sabadell podría tener una jornada complicada tras el batacazo de la OPA aceptada solo por un 25,47% de los accionistas de Sabadell .

Y así ha sido, las acciones del BBVA se han disparado hasta un 9,64%de máxima, estabilizándose en torno a un 7%. Por su parte, el Banco Sabadell ha caído hasta otro 7% tras no aceptar la operación del banco vasco.

Los expertos apuntaban a que la subida del banco vasco se debería a que al no salir adelante la OPA, este no tendrá que ampliar capital. Por su parte, el analista Javier Cabrera, afirmaba que "por el simple hecho de que la operación no siga adelante, creemos que las acciones de BBVA repuntarán mañana, a la vez que las del Sabadell caerán por la eliminación de la prima que conllevaba la operación". Además, adelantó lo que refleja hoy la bolsa española, que "las acciones de BBVA pueden subir mañana entre un 5% y un 20%, mientras que las del Sabadell pueden caer entre un 5% y un 10%".

El banco que preside Torres anunció el jueves por la tarde que había solicitado permiso al Banco Central Europeo para realizar "una significativa recompra de acciones adicional", respaldada por el exceso de capital acumulado durante el intento de compra fallido. Además, la entidad ha confirmado que el próximo 7 de noviembre pagará el mayor dividendo a cuenta de su historia.

Sin embargo, antes de que se conociera el desenlace final de la OPA, las acciones del BBVA bajaron un 1,23% y cerraron en 15.715 euros. Por otro lado, el Sabadell lo hizo con un mínimo incremento del 0,09% hasta los 3.229 euros.

Reacciones al rechazo

El presidente del BBVA, Carlos Torres, ha afirmado este viernes en una rueda de prensa que el rechazo del banco catalán a la operación "es una oportunidad perdida para todos, para accionistas y clientes, y para Cataluña, España y Europa. Cerramos el capítulo y miramos al futuro", asegurando que todo lo que han hecho ha sido "lo que creíamos que deberíamos hacer", siempre "con el máximo respeto por las reglas del juego".

Desde el Ministerio de Economía transmitieron el jueves su total respeto a la decisión. La patronal catalana, Foment del Treball, celebró que Sabadell se mantenga independiente, subrayando que Cataluña necesita al Sabadell. Por su parte, Pimec señaló que la operación del banco vasco habría tenido consecuencias negativas para la competencia bancaria.

Para el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, el resultado confirma que debe haber un sistema bancario adaptado a Cataluña. Incluso Carles Puigdemont celebró este final, asegurando que había fracasado el intento de acabar con el sistema bancario catalán.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias de la Mañana' en Atresplayer.

