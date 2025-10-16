Diego Piquera, un español entre los mejores del mundo en la modalidad de Football freestyle

Con la llegada del confinamiento Diego Piquera, sevillano, tuvo que dejar sus entrenamientos. Jugaba al fútbol en el equipo de Mairena de Aljarafe en Sevilla, con la pandemia no podía salir de casa y decidió reinventarse y buscar una actividad que pudiera hacer en casa y probó con el football freestyle.

El confinamiento le hizo ver que lo suyo era el football...freestyle

Comenzó a dar toques al balón y de ahí a probar con algunas acrobacias, pasaba horas diarias con la pelota y cuando se acabó el confinamiento, Diego tenía claro que lo suyo era el mundo del freestyle más que el fútbol. "Pensé... venga voy a aprender a dar toques, voy a aprender alguna acrobacia y al final salimos de la cuarentena y me gustó mucho más el mundo del free que el del fútbol", así cuenta Diego a Antena 3 Deportes como se dio cuenta de lo que verdaderamente le gustaba.

Tras el confinamiento el "Pulga", que es así como se le conoce en el mundo del freestyle, siguió con los entrenamientos entre dos y tres horas diarias y a partir de ahí surgieron las primeros campeonatos hasta llegar a enfrentarse al número uno del football freestyle, el holandés Jesse Martel al que Diego no ganó, pero sí estuvo a la altura, "Me he enfrentado al número uno y no lo veo imposible, pero me falta aún mucho entrenamiento", asegura al recordar el momento contra el holandés, Martel.

Entre los 16 mejores del mundo

Diego no está lejos de ser el mejor, en el mundial de freestyle celebrado hace algunas semanas en Londres, ha sido el único español representando a nuestro país y quedó entre los dieciséis mejores del mundo. Es también una estrella en redes sociales donde abrió su cuenta de Instagram a la que subió algunos de sus vídeos de entrenamiento y alguna exhibición y rápido aumentaron sus seguidores llegando a las 23 millones de visualizaciones en una de sus publicaciones. "Subí algunos vídeos en redes y fue bastante bien, hasta me empezaban a reconocer por la calle de vez en cuando y era curioso", nos cuenta Diego sorprendido por su repercusión en redes.

¿Su ilusión? Llenar un campo de fútbol

Una ilusión para él sería llenar un campo de fútbol con apasionados al freestyle, y su sueño es ser campeón del mundo, un sueño por el que va a pelear para conseguirlo y para eso sabe que hay que darle caña, como él mismo dice y entrenar mucho.

Diego Piquera, el "Pulga" es la joven promesa española en el mundo del football freestyle.

