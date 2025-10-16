Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Tenis
Fútbol
Motor
Baloncesto
Ciclismo

Fútbol

Diego Piquera, un español entre los mejores del mundo en la modalidad de Football freestyle

Jugaba al fútbol en el equipo de Mairena de Aljarafe, Sevilla, cuando con la llegada de la pandemia hubo que confinarse y no podía salir a entrenar. Entonces Diego tuvo que reinventarse y descubrió su verdadera pasión.

Diego Piquera en acción

Diego Piquera, entre los mejores del mundo en la modalidad de Football freestyle | Antena 3

Publicidad

Vanessa Blasco
Publicado:

Con la llegada del confinamiento Diego Piquera, sevillano, tuvo que dejar sus entrenamientos. Jugaba al fútbol en el equipo de Mairena de Aljarafe en Sevilla, con la pandemia no podía salir de casa y decidió reinventarse y buscar una actividad que pudiera hacer en casa y probó con el football freestyle.

El confinamiento le hizo ver que lo suyo era el football...freestyle

Comenzó a dar toques al balón y de ahí a probar con algunas acrobacias, pasaba horas diarias con la pelota y cuando se acabó el confinamiento, Diego tenía claro que lo suyo era el mundo del freestyle más que el fútbol. "Pensé... venga voy a aprender a dar toques, voy a aprender alguna acrobacia y al final salimos de la cuarentena y me gustó mucho más el mundo del free que el del fútbol", así cuenta Diego a Antena 3 Deportes como se dio cuenta de lo que verdaderamente le gustaba.

Tras el confinamiento el "Pulga", que es así como se le conoce en el mundo del freestyle, siguió con los entrenamientos entre dos y tres horas diarias y a partir de ahí surgieron las primeros campeonatos hasta llegar a enfrentarse al número uno del football freestyle, el holandés Jesse Martel al que Diego no ganó, pero sí estuvo a la altura, "Me he enfrentado al número uno y no lo veo imposible, pero me falta aún mucho entrenamiento", asegura al recordar el momento contra el holandés, Martel.

Entre los 16 mejores del mundo

Diego no está lejos de ser el mejor, en el mundial de freestyle celebrado hace algunas semanas en Londres, ha sido el único español representando a nuestro país y quedó entre los dieciséis mejores del mundo. Es también una estrella en redes sociales donde abrió su cuenta de Instagram a la que subió algunos de sus vídeos de entrenamiento y alguna exhibición y rápido aumentaron sus seguidores llegando a las 23 millones de visualizaciones en una de sus publicaciones. "Subí algunos vídeos en redes y fue bastante bien, hasta me empezaban a reconocer por la calle de vez en cuando y era curioso", nos cuenta Diego sorprendido por su repercusión en redes.

¿Su ilusión? Llenar un campo de fútbol

Una ilusión para él sería llenar un campo de fútbol con apasionados al freestyle, y su sueño es ser campeón del mundo, un sueño por el que va a pelear para conseguirlo y para eso sabe que hay que darle caña, como él mismo dice y entrenar mucho.

Diego Piquera, el "Pulga" es la joven promesa española en el mundo del football freestyle.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 1' en Atresplayer.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Alcaraz vuelve a lo grande ante Fritz y jugará de nuevo la final del Six Kings Slam... ante Sinner (6-4 y 6-2)

Carlos Alcaraz celebra su victoria ante Fritz en el Six Kings Slam

Publicidad

Deportes

Diego Piquera en acción

Diego Piquera, un español entre los mejores del mundo en la modalidad de Football freestyle

Carlos Alcaraz celebra su victoria ante Fritz en el Six Kings Slam

Alcaraz vuelve a lo grande ante Fritz y jugará de nuevo la final del Six Kings Slam... ante Sinner (6-4 y 6-2)

Alexander Zverev durante el partido ante Fritz en el Six Kings Slam

La estratosférica cantidad de dinero que ganó Zverev en apenas 59 minutos en el Six Kings Slam

Magnetic Tape, el vendaje que usó Alcaraz en Tokio
Medicina deportiva

Así funciona Magnetic Tape, el revolucionario vendaje que utilizó Carlos Alcaraz en Tokio

Alcaraz y Sinner disputan un punto en la final de Roland Garros
Six Kings Slam 2025

Feliciano López, sobre los duelos Alcaraz - Sinner: "Los partidos son muy diferentes a los que juegan contra el resto de jugadores"

Novak Djokovic se lleva la mano a la oreja tras ganar un punto ante Zizou Bergs
Tenis

Novak Djokovic señala el tenista actual que más se parece a él: "Creo que es obvio..."

El tenista serbio se moja y desvela quién es el actual jugador que más se asemeja a él.

Íñigo Martínez en un partido con el FC Barcelona esta temporada
Fútbol

Iñigo Martínez: "La gente seguramente una las cosas porque saben que soy vasco"

El defensa vasco habla sobre la polémica sobre que han generado sus convocatorias con la selección española tras aparecer con una estelada en la celebración de Liga del Barcelona.

Alcaraz y Fritz bromean tras la final del ATP500 de Tokio

Taylor Fritz y la diferencia con Alcaraz: "Este año siento que me he acercado mucho más"

Agentes de Policía Nacional inmovilizan a manifestantes cerca del Roig Arena

Cinco detenidos y cuatro heridos en la protesta contra Israel frente al Roig Arena

Carlos Alcaraz y Taylor Fritz

Carlos Alcaraz - Taylor Fritz: Horario, detalles y dónde ver en directo las semifinales del Six Kings Slam

Publicidad