Jenni Hermoso, sobre el porqué denunció a Luis Rubiales: "Era lo correcto, lo que se tenía que hacer"

Casi un año y medio después del beso no consentido de Luis Rubiales a Jennifer Hermoso tras la final del Mundial ante Inglaterra, un hecho que a la postre le costó el puesto al granadino y por el que se sentará en el banquillo el próximo mes de febrero (entre el 3 y el 19), la delantero española ha explicado ante Alexia Putellas e Irene Paredes la razón por la que decidió denunciar al entonces presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF).

En el documental de Netflix '#SeAcabó: Diario de las Campeonas', que repasa el camino de la selección española femenina hasta la cumbre del fútbol mundial, que recuerda el conflicto de 'las 15' y el polémico beso de Rubiales a Jenni Hermoso, la delantero del Tigres mexicano se sincera ante Alexia Putellas e Irene Paredes al recordar aquel suceso y el porqué denunció a Luis Rubiales.

"Que todas las jugadoras del mundo se involucraran de esta manera a mí me hizo tener fuerza para todo. Eso me dio un superpoder para afrontarlo y para seguir. La frase de 'lo que hemos hecho toda la vida', ya no se hace como toda la vida... Por eso, mucha gente está muy rabiosa", relata Jenni Hermoso.

"¿Por qué hice eso (denunciar a Rubiales)? Era lo correcto, que se tenía que hacer, para que todas las demás circunstancias que han sufrido muchísimas mujeres para que no llegaran a algo mucho más serio", reflexiona la futbolista madrileña.

De qué delitos está acusado Rubiales y cuál puede ser la pena

Hay que recordar que Luis Rubiales está acusado de un delito de agresión sexual y otro de coacciones y la Fiscalía solicita una pena de dos años y medio de cárcel por esos dos delitos tras el beso no consentido a Jenni Hermoso. El expresidente de la RFEF se sentará en el banquillo de la Audiencia Nacional en la localidad madrileña de San Fernando de Henares entre el 3 y 19 de febrero de 2025.

El exdirector deportivo de la selección masculina, Albert Luque; el exseleccionador femenino, Jorge Vilda; y el responsable de Marketing de la RFEF, Rubén Rivera, también se sentarán en el banquillo, en su caso acusados de un delito de coacciones.

En sus conclusiones, la Fiscalía sostiene que el beso de Luis Rubiales a Jenni Hermoso supuso una situación "sorpresiva y sin consentimiento ni aceptación" de la internacional española cuando, durante la entrega de medallas del Mundial, la "sujetó la cabeza" con ambas manos y le "propinó un beso en los labios". Además, le acusa también de presionar de manera "constante" y reiterada a la futbolista y a su entorno para que "justificara y aprobara" el beso que le dio "contra su voluntad" ante "las consecuencias personales y profesionales" a las que éste podría enfrentarse.

