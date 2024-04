Luis Rubiales y el beso a Jenni Hermoso: "No puedo entender que alguien piense que es una agresión sexual"

Luis Rubiales se encuentra en el centro de la polémica y está siendo investigado por los presuntos contratos irregulares durante su época al frente de la Real Federación España de Fútbol y el beso a Jenni Hermoso tras la final del Mundial. El exdirigente regresaba este miércoles a España desde República Dominicana y era detenido por agentes de la UCO en plena pista en el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas. El granadino, que está imputado por corrupción en los negocios, administración desleal, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal, quedó en libertad a la espera de citación judicial por parte de la jueza que instruye el 'caso Brody'.

El expresidente de la RFEF concedió una entrevista a 'El Objetivo' de laSexta en Punta Cana, antes de su regreso a Madrid, donde aseguró que "jamás he pegado una mordida" y en la que habló sobre el beso a Jenni Hermoso, la otra causa que está judicializada y por la que la Fiscalía pide dos años y seis meses de cárcel para Rubiales por un delito de agresión sexual y otro de coacciones a la internacional española. Rubiales opina que "no hay delito" y que no entiende como alguine puede pensar que hay "una agresión sexual".

"Para mí es que no hay delito, esa es mi opinión. Le hice la pregunta y ella me dijo: 'vale'. Y nos dimos un pico. Esa es mi versión y la de ella nada más cabar el partido. Ella después cambió. ¿No se puede cuestionar a la señora Hermoso y a mí sí? ¿Porque soy hombre?", asegura Luis Rubiales.

"Quien vea las imágenes no puedo entender que alguien piense que es una agresión sexual. Se produce tras ganar un Mundial entre dos amigos, lo ha dicho la señora Hermoso. Con una pregunta, un agresor sexual no pregunta. En el contexto no había nada sexual. Ella me dice vale, incluso en un 'storie' lo reconoce", insiste Luis Rubiales.

"La señora Hermoso cambió su versión por determinadas presiones"

"No estoy atacando. He verificado que ella dice que no hay nada y a los siete días, después del famoso viaje a Ibiza, dice otra cosa por escrito. Y después hay una denuncia de la Fiscalía, nos hemos enterado por la prensa para que haya un debate público y a día de hoy no tengo notificación de mis abogados. Ella tenía una opinión al principio, antes de hablar con nadie; luego cambió. Había una relación de amistad y euforia por ganar el Mundial. Ella misma salió de manera inmediata a decir que no había nada. La señora Hermoso cambió su versión por determinadas presiones. Al día siguiente de aterrizar, volvimos a hablar con FIFA. Yo hablé 10 segundos con Hermoso en el avión, si eso es coacción , cualquier cosa es coacción", afirma Rubiales.

El expresidente de la RFEF defiende que no hubo coacciones a Jenni Hermoso, una delito por la que la Fiscalía pide un año y medio de carcel para Rubiales.

"Lo que quieren hacer es cercenar la libertad de pensamiento. Nadie va a poder demostrar que hubo presiones. Decir es decir, pero en la justicia española es que se actúe con pruebas", explica Luis Rubiales.

Rubiales defiende a Jorge Vilda: "Las llevó a ganar el Mundial, gracias a él se ganó"

También opina que Jorge Vilda no realizó ningún intento de coacción a Jenni Hermoso..

"Estoy seguro de que es falso que se coaccionara por parte de Vilda a Hermoso, no se podrá demostrar. Nadie de la Federación coaccionó. Igual intentaron hablar para ayudar. Yo también hablé con ella para salir los dos juntos a decir de manera pública lo que ya habíamos dicho. Nadie podrá demostrar que hemos coaccionado", sostiene Rubiales.

El expresidente de la RFEF defendió su gestión en el fútbol femenino durante su etapa al frente de la Federación.

"Cuando llego hay 40.000 licencias en fútbol femenino y me fui con 100.000. Contratamos médicos, cocineros, fisios. Cuando llego al Mundial contrato otro cocinero porque sólo había uno. Cuando las capitanas vienen y me dicen que querían estar cerca de lo que les dan a las inglesas para que sus familias estuvieran allí. Las inglesas cobraban 11.000 euros, a ellas les dimos 15.000. Querían que me cargara a Vilda sin motivo, porque no les llegaba el mensaje, estaban cansadas de él. En una llamada las tres capitanas me pidieron la cabeza de Vilda", asegura Luis Rubiales.

Por último, Luis Rubiales defendió el papel de Jorge Vilda al frente de la selección española y recordó que "las llevó a ganar el Mundial, gracias a él se ganó".

"Aceptamos una situación muy dura, nos reinventamos, tuvimos que traer otras jugadoras. Se fue con un bloque de jugadoras que vinieron a sustituir a las que no querían venir. Las futbolistas tienen el 90 o 99% del mérito por su calidad, disciplina, buen comportamiento, pero los demás hemos llevado la expedición más completa del Mundial. Nuestro mérito es darles más que ninguna otra Federación", concluyó Luis Rubiales.

