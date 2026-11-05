Mourinho: "Espero que aficionados de otros clubes que aman a Nadal no dejen de amarlo..."

El Real Madrid volvió a repetir la historia del Olímpico y remontó anoche ante el AEK en Atenas (2-3) tras verse dos veces por detrás en el marcador. Los goles de Bellingham, Mbappé y Valverde dieron una nueva victoria, la cuarta en cuatro partidos, al conjunto blanco en la Champions League. Los de Mourinho suman 12 puntos y son colíderes de la fase liga junto al PSG, los dos únicos equipos que han ganado todos los partidos tras cuatro jornadas.

"El AEK ha jugado mejor que nunca, en todos los partidos que hemos analizado no estaban ni cerca de esta 'performance', muy bien organizados, presionando bien, compactos atrás, un partido extraordinario de Jovic como referencia, con intensidad, son ellos los responsables de que no hayamos hecho un partido perfecto", indicó Mourinho tras el partido.

"Tenemos 12 puntos, estamos clasificados y ahora se trata de no jugar 'playoffs', de ahorrarnos dos partidos, porque tenemos tantos que ahora hay que sacar lo que falta, 7-8 puntos. Prefiero ganar fácil, pero te da un 'feeling' fantástico ganar partidos en el final. Se dice que esto es suerte, pero eso es cuando las cosas pasan con contradicción a la dirección del partido", añadió el de Setúbal.

El entrenador del Real Madrid reconoció que le da rabia no poder dar minutos a todos sus jugadores porque toda la plantilla le está demostrando estar lista.

"Me da rabia por todos los que no están jugando, porque todos merecen jugar y la prueba de que no digo tonterías es cómo juegan aquellos que normalmente no juegan. Con Militao hemos arriesgado un poquito al ponerlo de titular después de tanto tiempo, pero ha hecho un partido muy bueno", señaló Mourinho.

"Creo que Vini ha hecho un partido muy aceptable"

Respecto a la actuación de Vinícius, el entrenador luso calificó el partido del brasileño "muy aceptable".

"Vinícius no ha provocado nada. Diomande viene al Real Madrid más para ser un jugador que puede jugar por las dos bandas que para ser un jugador de una banda solo. A Diomande le da absolutamente igual, juega por derecha e izquierda. Creo que Vini ha hecho un partido muy aceptable, no extraordinario, pero el equipo no ha hecho un partido extraordinario. Ha hecho un partido serio, y Vinícius en esa línea ha cumplido muy bien", opinó Mourinho.

El entrenador portugués ensalzó a Endrick y Bellingham, dos de los futbolistas más en forma de la plantilla del Real Madrid.

"Creo que es dramático para un lateral, después de jugar una hora contra alguien de calidad, jugar con Endrick, es verdaderamente complicado. Hay muchos entrenadores que me deben mirar con mucha sana envidia, porque yo, cuando tengo problemas, miro al banquillo y tengo tantas opciones. Tengo una plantilla de muchísima calidad, y mientras ellos quieran trabajar para el equipo, olvidando situaciones personales, disponibles para dar 0 o 90 minutos, la plantilla es muy fuerte", indicó Mourinho.

"(Bellingham) Es un jugador único, creo, no hay en el mundo del fútbol hoy un jugador de centro del campo como Jude, completo a todos los niveles. No tengo muchas palabras porque para mí es un jugador absolutamente extraordinario. Cuando un día no hace un gran partido, de abrir la boca, tiene siempre trabajo, liderazgo, ambición, calidad, llegada a gol, es un jugador extraordinario. Tengo mucha suerte de tener una plantilla de este nivel", admitió el entrenador portugués.

"Siento un gran orgullo, Nadal es un gran madridista"

Por último, Mourinho celebró la decisión del club de llevar a la Asamblea General Extraordinaria la propuesta de Rafa Nadal como nuevo miembro de la Junta Directiva.

"Chapó. Siento un orgullo muy grande. Es un gran madridista. De broma, espero que aficionados de otros clubes que aman a Rafa Nadal no dejen de amarlo porque ahora vista la camiseta de Real Madrid", concluyó Mourinho.