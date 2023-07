La mujer de Sergio Rico, sobre el atestado del accidente: "No sabemos exactamente qué pasó"

Mientras Sergio Rico, portero del PSG, sigue recuperándose de las graves heridas que sufrió el 28 de mayo en El Rocío (Huelva), se está intentado esclarecer lo que ocurrió exactamente esa mañana.

¿Estaba montado en el caballo en el momento del accidente?

Hace unos días, el atestado policial del accidente aseguró que "no hubo testigos directos" por lo que no era posible afirmar con total seguridad que Sergio Rico estuviera montado sobre el caballo en el momento de sufrir el accidente. Sí se sabe que el animal le golpeó en la cabeza varias veces, pero cuando el sevillano ya estaba en el suelo.

Su mujer: "No sabemos qué pasó exactamente, yo no estaba delante"

Su mujer, la periodista Alba Silva, se pronunció a Europa Press hace unas horas sobre lo que indica el atestado policial: "Sergio Rico va mejorando poco a poco, pero lentamente. No había muchos testigos, entonces no sabemos exactamente muy bien qué ha pasado. Yo tampoco estaba delante, me pilló dormida y bueno, estamos nosotros también a la espera de ver el atestado para ver si se sabe algo más, pero no hemos podido concretar mucho más", expresó.

Parte del atestado policial

Esto es lo que recoge parte del informe policial que consta de 64 páginas: "Al parecer, entre las 8 y las 9 de la mañana, un mulo que se encontraba amarrado a la verja de la vivienda, por causas desconocidas se debió de asustar, rompiendo supuestamente la cuerda. Antes de correr con el charrete enganchado debió de romper también los troncos de la verja de madera que hay en la puerta de la vivienda. Al parecer, el accidentado en ese preciso instante se encontraba próximo al caballo que le produjo las lesiones, siendo arrollado o golpeado por el equipo, quedando el cuerpo de esta persona sobre la arena de la calle", se explica.

Por otra parte, la recuperación del exportero del Sevilla sigue siendo progresiva, constante pero algo lenta, algo normal en estos casos ya que lleva más de un mes en la UCI y despertó del coma inducido el pasado lunes 19 de junio.

"Sigue mejorando poco a poco"

"Va mejorando poco a poco, pero por lo menos va", dijo Alba Silva hace unas horas sobre el estado de salud de su marido, que ya "se comunica, nos llama por nuestro nombre. Ya sabe perfectamente quiénes somos todos los que entramos... y la memoria genial", comunicó hace días.