Cómo serán los próximos días de Sergio Rico en el hospital

Sergio Rico continúa con su positiva evolución tras el grave accidente que sufrió el pasado 28 de mayo con un caballo en la romería de El Rocío (Huelva). Este miércoles su mujer, Alba Silva, confirmaba que el portero había salido de la UCI del hospital Virgen del Rocío de Sevilla y pasaba a planta, una noticia esperanzadora y que muestra la gran mejoría del portero del PSG en las últimas horas.

"Le han subido a planta gracias a Dios y va todo muy bien. Estamos muy contentos. Podemos estar con él 24 horas y estamos muy felices. Sergio está muy bien de ánimo. De verdad que sí", explicaba Alba Silva con una sonrisa.

Sergio Rico estará ahora en planta varios días con atención médica y cuidados de Enfermería por parte de un equipo de especialistas, según han informado fuentes del hospital sevillano, donde permanece ingresado desde hace más de un mes.

Sin previsión de alta y con vigilancia adecuada en planta

El guardameta ha podido ser dado de alta tras ser atendido en la UCI "con vigilancia estrecha y monitorización durante las cinco semanas que ha sido atendido por el equipo de Medicina Intensiva, junto a otros especialistas". Ahora, permanece ingresado en planta, sin previsión de alta y con vigilancia adecuada a su estado.

Lo que aún se desconoce es la fecha en la que podría recibir el alta y es que la evolución de Sergio Rico debe ir muy poco a poco y con extrema precaución después de haber estado 22 días en coma y sedado. Mientras, las dudas sobre lo ocurrido el pasado 28 de mayo siguen sin esclarecerse y el atestado policial no puede confirmar si Sergio Rico estaba montado o no en un caballo.

Las dudas sobre el accidente de Sergio Rico

En el documento policial, desvelado por la cadena SER, se informa que no existen "testigos directos" del suceso y que, por lo tanto, no es posible afirmar que Sergio Rico estuviera montado sobre el caballo en el momento de sufrir el accidente. Lo que sí confirma el atestado policial es que el portero fue golpeado por el equino una vez estaba en el suelo.

Alba Sila se pronunció sobre este atestado policial y reconoció que no saben "exactamente muy bien qué ha pasado". "Yo tampoco estaba delante, me pilló dormida y bueno, estamos nosotros también a la espera de ver el atestado para ver si se sabe algo más, pero no hemos podido concretar mucho más", indicó la mujer de Sergio Rico.