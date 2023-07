Sergio Rico se pronuncia por primera vez tras su grave accidente en El Rocío

El portero del París Saint Germain, Sergio Rico, ha subido una historia a su cuenta de Instagram en la que ha agradecido el apoyo de sus seguidores durante estas últimas semanas en las que ha estado ingresado en el hospital tras su grave accidente en El Rocío, Huelva.

Rico: "Me siento afortunado"

"Quería agradecer a todas y cada una de las personas que me han mostrado y mandado su cariño en estos días complicados. Sigo trabajando en mi recuperación que cada día va mejor. Me siento muy afortunado, una vez más, gracias a todos y espero veros pronto", explicó el ex del Sevilla.

En planta desde hace días

Rico parece que va recuperándose poco a poco del accidente que sufrió el pasado 28 de mayo, su mujer, Alba Silva, ha ido actualizando a los medios sobre el estado de salud de su marido: "Le han subido a planta gracias a Dios y va todo muy bien. Estamos muy contentos. Podemos estar con él 24 horas y estamos muy felices. Sergio está muy bien de ánimo. De verdad que sí", explicaba Alba Silva en una de sus últimas palabras con la prensa.