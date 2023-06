Atestado policial del accidente de Sergio Rico: no se puede afirmar que estuviera montado en el caballo

Justo cuando se cumple un mes desde que Sergio Rico, portero del PSG, fuera hospitalizado de urgencia en el Hospital Virgen del Rocío (Sevilla), la cadena 'Ser' ha tenido acceso al atestado policial del accidente en el que el sevillano casi pierde la vida. El juez del juzgado número 2 de La Palma de Condado va a sobreseer el caso.

"No hay testigos directos"

En dicho documento se informa que no existen "testigos directos" del suceso y que, por lo tanto, no es posible afirmar que Sergio Rico estuviera montado sobre el caballo en el momento de sufrir el accidente.

No es posible afirmar que estuviera montado a caballo en el momento de sufrir el accidente

En el atestado sí se puede leer que el guardameta español fue golpeado por el equino una vez estaba en el suelo y que había personas que fueron testigos de esto último pero no de que Rico se cayera del caballo. Pese a todo, esta hipótesis sigue siendo la más lógica pero este informe indica que no hubo testigos que lo presenciaran, al menos en una primera instancia.

Rico no recuerda el accidente: "Hasta que no pueda hablar..."

De acuerdo a esto, las últimas palabras de su mujer, Alba Silva, dan a entender que el ex del Sevilla no recuerda nada del accidente, por lo menos de momento: "Todavía no podemos saberlo, hasta que él no pueda hablar...", aseguró la periodista. Eso sí, el estado de salud del futbolista no ha hecho más que mejorar en los últimos días.

"Sergio ya nos llama por nuestro nombre"

El pasado lunes 19 de junio salió del coma inducido tras 22 días y al parecer empieza a dar señales para la esperanza de su familia y amigos, ¿volverá a ser el de antes? No lo sabemos, es muy pronto para saber algo pero está claro que la mejoría es continua: "Sergio se comunica, nos llama por nuestro nombre. Sabe perfectamente quiénes somos todos los que entramos y la memoria genial".

Por otra parte, Alba Silva también explicó a los medios que le gustaría que pasaran a su marido a planta, lo que sería una gran señal en su evolución: "Yo espero que lo pasen a planta lo más pronto posible, pero ellos (los médicos) tienen que estar seguros y todavía no lo han decidido".