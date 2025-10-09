Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
LaLiga
Champions League
Fútbol
Mundial
Deportes

Real Madrid

Incendio en casa de Vinícius tras quemarse la sauna del sótano

El humo ha salido por el hueco de la escalera y ha afectado a otras zonas. Al lugar acudieron dos dotaciones de bomberos.

Vin&iacute;cius Jr en una sauna

Vinícius Jr en una saunaIG

Publicidad

Luis F. Castillo
Publicado:

Los servicios de emergencia han sofocado este mediodía un pequeño incendio en la casa que Vinícius tiene en La Moraleja, un barrio de la localidad madrileña de Alcobendas. Según ha informado Telemadrid en ese momento no había nadie en la vivienda.

Por su parte, fuentes de Emergencias Comunidad de Madrid-112 han indicado a Efe que la llamada para alertar del incendio se ha recibido en torno a mediodía por un fuego en un chalet en La Moraleja, pero no han precisado a quien pertenecía.

Dos dotaciones de bomberos

Hasta allí se han desplazado dos dotaciones de los Bomberos de la Comunidad de Madrid que han comprobado que el incendio se había producido en el sótano, donde el jugador tiene una sauna y un gimnasio.

Antes de la llegada de los bomberos, agentes de la Policía Local ya habían apagado las llamas con un extintor.

El fuego solo ha afectado a esa estancia del chalet, aunque el humo ha salido por el hueco de la escalera y ha afectado a otras zonas, que ya han sido ventiladas por los bomberos.

Concentrado con Brasil

Vinícius Junior está en Brasil concentrado con la selección de su país en Seúl, junto a sus compañeros de equipo Militao y Rodrygo. Bajo las órdenes de Carlo Ancelotti, Brasil se medirá a Corea del Sur el día 10 de octubre y a Japón el próximo día 14 de octubre.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

El calor extremo hace estragos entre los tenistas en Shanghái: "¿Cómo nos dejan jugar en estas condiciones?"

Jannik Sinner siendo atendido por los fisios en la 3º ronda del Masters de Shanghái

Publicidad

Deportes

Recreación Everest

El precio de transformar el Everest en un parque temático: "No es nada excepcional lo que les ha ocurrido"

Vinícius Jr en una sauna

Incendio en casa de Vinícius tras quemarse la sauna del sótano

El luchador de la UFC Suman Mokhtarian

Ejecutan a tiros en plena calle al exluchador de la UFC Suman Mokhtarian

Borja Iglesias firma una camiseta de la selección española
Selección española

Borja Iglesias, sobre su regreso con España: "Recibí el cariño de las chicas de la selección"

Aleksander Ceferin y Joan Laporta (archivo)
UEFA

Laporta desmarca al Barcelona de la Superliga: "Queremos volver a la UEFA"

Arturo Gatti Jr
Boxeo

La historia se repite: hallan ahorcado al hijo de 17 años de Arturo Gatti, quien murió de la misma forma

El joven boxeador fue hallado muerto en un apartamento en México; el cuerpo de su padre también se encontró colgado hace 16 años.

Frenkie de Jong con la camista del Barcelona
FC Barcelona

Frenkie de Jong, contra el Barcelona - Villarreal en Miami: "Es injusto para la competición"

El centrocampista del Barcelona critica la decisión de disputar un partido de LaLiga en Estados Unidos y opina que "no es bueno para los jugadores".

El entrenador argentino Miguel Ángel Russo

Muere Miguel Ángel Russo, actual entrenador de Boca Juniors, a los 69 años

El futbolista Marcos Llorente en un vídeo de la RFEF

Las peculiares rutinas de Marcos Llorente: luz roja en casa desde el atardecer, café con 2-3 cucharadas de mantequilla...

Javier Tebas, presidente de LaLiga, en un acto

Javier Tebas confirma el Villarreal - Barcelona en Miami: "El sábado 20 de diciembre se jugará en Miami un partido oficial de LaLiga"

Publicidad