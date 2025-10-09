Incendio en casa de Vinícius tras quemarse la sauna del sótano

Los servicios de emergencia han sofocado este mediodía un pequeño incendio en la casa que Vinícius tiene en La Moraleja, un barrio de la localidad madrileña de Alcobendas. Según ha informado Telemadrid en ese momento no había nadie en la vivienda.

Por su parte, fuentes de Emergencias Comunidad de Madrid-112 han indicado a Efe que la llamada para alertar del incendio se ha recibido en torno a mediodía por un fuego en un chalet en La Moraleja, pero no han precisado a quien pertenecía.

Dos dotaciones de bomberos

Hasta allí se han desplazado dos dotaciones de los Bomberos de la Comunidad de Madrid que han comprobado que el incendio se había producido en el sótano, donde el jugador tiene una sauna y un gimnasio.

Antes de la llegada de los bomberos, agentes de la Policía Local ya habían apagado las llamas con un extintor.

El fuego solo ha afectado a esa estancia del chalet, aunque el humo ha salido por el hueco de la escalera y ha afectado a otras zonas, que ya han sido ventiladas por los bomberos.

Concentrado con Brasil

Vinícius Junior está en Brasil concentrado con la selección de su país en Seúl, junto a sus compañeros de equipo Militao y Rodrygo. Bajo las órdenes de Carlo Ancelotti, Brasil se medirá a Corea del Sur el día 10 de octubre y a Japón el próximo día 14 de octubre.

