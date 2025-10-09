Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Ejecutan a tiros en plena calle al exluchador de la UFC Suman Mokhtarian

El australiano de origen iraní ha sido asesinado en un ataque planificado mientras paseaba en Sídney.

El luchador de la UFC Suman Mokhtarian

El luchador de la UFC Suman MokhtarianGetty

Luis F. Castillo
Publicado:

El mundo de las artes marciales mixtas (MMA) está de luto. Suman Mokhtarian, exluchador de la UFC, ha muerto a los 33 años tras ser asesinado a tiros este martes en un suburbio de Sídney (Australia), según han informado medios locales.

Testigos presenciales relataron a la policía que se escucharon varios disparos efectuados desde un automóvil rojo que se dio a la fuga tras el ataque. Mokhtarian, que caminaba por la zona en ese momento, fue alcanzado por una bala en la parte superior del torso. Los servicios de emergencia acudieron rápidamente, pero no pudieron hacer nada por su vida.

Las autoridades australianas investigan el caso como un ataque selectivo y planificado, ya que el deportista había sido objeto de amenazas en el pasado.

Historial de intentos de atentado

De hecho, en 2024 Suman Mokhtarian ya había sobrevivido a un intento de asesinato cuando un sicario disfrazado de repartidor le disparó varias veces a la salida del gimnasio Australian Top Team, sin llegar a herirle. El agresor fue arrestado posteriormente, aunque quedó en libertad bajo fianza.

Meses después, en abril de 2025, la policía canceló un evento de MMA ante la sospecha de que Mokhtarian -conocido por su participación en el programa The Ultimate Fighter- podría ser nuevamente objetivo de un ataque relacionado con pandillas locales.

Una carrera breve en la UFC

Mokhtarian, nacido en Irán y criado en Australia, tuvo una corta trayectoria profesional en la Ultimate Fighting Championship (UFC), donde registró un balance de 0 victorias y 2 derrotas. Su última pelea fue en 2019 ante el surcoreano Seung Woo Choi, dentro de la categoría de peso pluma.

El asesinato de Mokhtarian ha conmocionado al circuito australiano de las MMA. Ahora era entrenador en el gimnasio fundado junto a su hermano Ashkan, también luchador profesional.

