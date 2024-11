Hansi Flick, tras perder ante Las Palmas: "Si algunos jugadores están desconectados no va bien"

El entrenador del Barcelona, ​​Hansi Flick, ha reconocido este sábado que perder ante la UD Las Palmas ha sido "una gran decepción" y ha explicado que "el principal problema es que hemos creado oportunidades y no las hemos aprovechado".

"El principal problema es que hemos creado oportunidades y no las hemos aprovechado. Hemos tenido el 70% de posesión y hemos disparado 27 veces. Hemos tenido 8 saques de esquina. Ellos ninguno. Todo el mundo sabe cómo defender. No podemos dejar esos espacios al rival para pensar. Estamos muy decepcionados", ha indicado Flick.

El entrenador alemán ha analizado el juego de su equipo y ha admitido que los goles que ahora están encajando responder a que el equipo ha perdido parte de esa unidad a la hora de presionar desde arriba.

"La defensa no tiene que ver con los últimos cuatro jugadores, sino con la unidad del equipo, como al principio de la temporada. Quizás hemos cometido algunos errores, pero no son cosa solo de la defensa, sino que han empezado delante", ha analizado Flick.

"El segundo gol de la UD Las Palmas nos ha matado"

"El segundo gol de la UD Las Palmas nos ha matado. Los jugadores lo han intentado durante los 90 minutos, pero no ha salido bien. No hemos aprovechado las oportunidades", ha comentado el entrenador alemán.

"No lo hemos hecho muy bien. El equipo ha luchado hasta el final. Hoy no era el día. No hemos sido efectivos ni hemos tenido demasiadas oportunidades. Normalmente las solemos crear, pero hoy no ha sido el día. Creo que cuando controlamos los partidos somos capaces de jugar bien y generamos ocasiones no teníamos problemas. Ahora no generamos tanto ni metemos tantos goles. Tenemos que defender mejor. Si no marcas, lógicamente es más complicado mantener la portería a cero. No es solo la defensa, es de todo el equipo. Tenemos que reconectarnos. Tenemos partidos difíciles en LaLiga y Dortmund", ha subrayado Flick.

"Cuando empecé aquí ya les dije que no habría excusas"

"Tenemos que aceptar el bajón. Ahora empieza otro mes. El equipo tiene la calidad y no puedo decir que no quieran. Hoy no ha sido posible. Delante de portería no hemos sido capaces de marcar. Seguimos líderes y el rival nos intenta ganar. Deberemos tener otra actitud. Creo en los jugadores. Tengo confianza en ellos, pero las cosas son como son. Cuando empecé aquí ya les dije que no habría excusas. Es normal que algunos jugadores cuando vuelven de lesión no están al máximo nivel, pero si jugamos como un equipo deberíamos poder ganar a cualquier equipo, pero si algunos jugadores están desconectados no va bien", advirtió Hansi Flick.

Por último, el técnico alemán ofreció su diagnóstico ante los últimos tres resultados ligueros del equipo ante Real Sociedad, Celta de Vigo y UD Las Palmas.

"Siempre hay una razón. En San Sebastián marcamos primero, pero lo anularon. Hoy sigo sin tener explicación. En Vigo íbamos dos a cero, nos expulsaron a un jugador y encajamos dos goles después de cometer muchos errores. Pero lo tendríamos que haber ganado. Cada partido es totalmente diferente. Si trabajamos como equipo podemos ganar a cualquiera"", concluyó Hansi Flick.

