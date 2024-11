Raphinha: "No me importa nada el gol, no salgo satisfecho"

El Barcelona ha entrado en barrena después de haber sumado tan solo un punto de los últimos nueve en LaLiga EA Sports. El equipo de Hansi Flick ha perdido de golpe esa intensidad que ahogaba a los rivales y, en la parte ofensiva, el brutal ritmo goleador se ha frenado de golpe. De los más de tres tantos por partido se ha pasado a anotar tres goles ante Real Sociedad, Celta y UD Las Palmas.

Y es que el pasado 26 de octubre el equipo culé destrozaba al Real Madrid en el Bernabéu y se marchaba de la capital de España con lo que parecía media Liga en el bolsillo. Un mes después todo ha cambiado. De momento, los de Flick son líderes, pero si el Real Madrid gana su duelo ante el Getafe y el aplazado ante el Valencia, dejarán de serlo...

Raphinha, quizá el único que ha mantenido el nivel en un noviembre negro para el Barcelona, se mostró muy autocrítico tras la derrota (1-2) ante Las Palmas.

"Hemos bajado el nivel de lo que estamos haciendo y eso nos está complicando durante los partidos. Tenemos que seguir trabajando e intentar mejorar lo que estamos haciendo mal", señaló el brasileño a Movistar+.

Tras esa primera valoración, Raphinha fue escueto y directo en cada respuesta.

¿Qué estáis haciendo mal?

"Muchas cosas".

Estás muy crítico...

"Sí".

¿Estás enfadado?

"Sí".

"Tenemos el próximo partido el martes, tenemos que dar la vuelta a esto y volver a ganar en LaLiga", indicó el delantero brasileño.

Raphinha admitió que su gol ante Las Palmas no le consuela en absoluto.

"No me importa nada el gol, me importa la victoria. No salgo satisfecho, teníamos que ganar y eso es lo que importa", concluyó el brasileño.

