Las Palmas asalta Montjuic e incendia LaLiga (1-2)

El Barcelona de Hansi Flick encadenó ante Las Palmas su tercer tropiezo consecutivo en LaLiga EA Sports y su tercera derrota liguera tras ceder ante Osasuna y Real Sociedad. El equipo azulgrana ha frenado su brutal ritmo en las tres últimas jornadas con una derrota en Anoeta (1-0), un empate (2-2) en Balaídos y una nueva derrota ante el equipo canario (1-2) en Montjuic. Si el Real Madrid gana este domingo al Getafe, los de Ancelotti se colocarán a un punto de los culés y con un partido menos, el aplazado ante el Valencia.

Es llamativo como un equipo que se había mostrado intratable desde que comenzó la temporada ha colapsado en un mes de noviembre negro. Tras destrozar al Madrid en el Bernabéu y llevarse el derbi ante el Espanyol, los de Flick se han frenado de golpe, coincidiendo con la ausencia de un Lamine Yamal que salió en el descanso pero que no pudo evitar el tropiezo azulgrana. Quitando la Champions, donde el Barça ha seguido ganando (Estrella Roja y Brest), el Barcelona ha sumado un punto de los últimos nueve en juego.

Real Madrid y Atlético de Madrid ven como sus opciones han crecido de forma exponencial en el último mes. Los de Simeone se pueden colocar a dos puntos y los de Ancelotti serían líderes si ganan a Getafe y el partido aplazado ante el Valencia. Las Palmas ganó de forma justa un partido en el que el Barcelona estuvo gris en ataque, sin las ideas claras, y concediendo mucho en defensa.

Tras un primer tiempo igualado, el equipo canario se adelantó con una jugada de área a área. Los de Diego Martínez Penas llevaron el balón desde su área hasta la meta de Iñaki Peña en una jugada vertiginosa, coronada con un letal disparo cruzado de Sandro Ramírez. Raphinha, el mejor del Barça un día más, acortó distancias con un disparo seco desde la frontal, pero Las Palmas se adelantó de nuevo por obra de Fábio Silva.

No se movería ya el marcador en Montjuic. La UD Las Palmas se lleva tres puntos de oro de la ciudad condal y deja al Barcelona envuelto en un mar de dudas. Hay Liga, mucha Liga por delante.

Fermín: "Tenemos que ser positivos"

El jugador del Barcelona Fermín López admitió que, tras sumar un punto de los últimos nueve en LaLiga EA Sports y perder este sábado ante la UD Las Palmas (1-2), el equipo tiene que hacer "autocrítica" y "corregir errores", si bien se mostró "positivo" con vistas a los próximos partidos.

"No hemos perdido la confianza, todos confiamos en nosotros, en el cuerpo técnico y creo que volveremos a hacer los que estábamos haciendo. Tenemos que ser positivos", admitió Fermín en declaraciones a Esport3.

Por su parte, Ferran Torres aseguró que serán "capaces de darle la vuelta a esta situación".

"Es cierto que hicimos un inicio espectacular temporada y han venido dos partidos malos, pero no creo que estemos en una dinámica mala. Son cosas puntuales. Somos capaces de darle la vuelta (a esta situación), ya lo hemos hecho más de una vez .Tenemos que limpiar la cabeza y pensar en el próximo partido", apuntó el jugador culé a Movistar+.

"No hemos sido efectivos, no hemos jugado bien. Sabemos el equipo que somos, solo queda mejorar y pensar en el próximo partido. En la segunda parte le hemos dado la vuelta y con el empate nos íbamos arriba, los teníamos encerrados en el área. Ese gol nos ha acabado de matar. Luego prácticamente no se ha jugado, ha sido todo un poco pérdida de tiempo", explicó Ferran Torres.

