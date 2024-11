Hansi Flick confirma la baja de Lamine Yamal para Vigo: "Lo importante es que regrese al 100%"

El Barcelona, como ya le ocurrió ante la Real Sociedad en el Reale Arena, deberá afrontar el partido ante el Celta de Vigo sin Lamine Yamal. El futbolista de Esplugues de Llobregat sigue sin estar recuperado de la lesión que sufre en su tobillo derecho y Hansi Flick ha confirmado este viernes que no volverá a una convocatoria hasta que esté al "100%".

"Veremos cuándo puede volver, lo importante es que regrese al 100%. Le haré la pregunta al equipo mañana si es un reto ganar sin Lamine", indicó Hansi Flick.

El Barcelona comunicó el pasado 11 de noviembre que Lamine Yamal sufría "una lesión de grado 1 de la sindesmosis del tobillo derecho. El tiempo de baja aproximado será entre dos y tres semanas. Robert Lewandowski tiene una lesión lumbar. El tiempo de baja aproximado es de 10 días"

El Barcelona ha salido derrotado de los dos partidos de LaLiga EA Sports (Osasuna y Real Sociedad) que ha jugado esta temporada sin Lamine Yamal.

"¿Si hay miedo en el vestuario? No. Contra la Real Sociedad no fue bien, pero el motivo no fue que no estuviese Lamine. Es un jugador muy importante, pero hay que adaptarse a la situación. No me preocupa. Jugará cuando esté preparado. Es importante que regrese al cien por cien. Mañana le haré esta pregunta al equipo. Es una buena pregunta para ellos", señaló Flick sobre la ausencia de Lamine Yamal para el duelo de Balaídos.

Respecto al polémico fuera de juego de Lewandowski ante la Real Sociedad, Hansi Flick explicó que no ha recibido ninguna explicación por parte de LaLiga o la RFEF.

"No ha sido un gran tema. A veces es bueno recibir una explicación de LaLiga o de la Federación que son los responsables. Pero todos somos humanos y son cosas que pasan. No hemos de hacer un gran asunto de esto", señaló el entrenador alemán.

