El guiño de Enzo Fernández a Madrid: "Me gusta mucho, parecido a Buenos Aires"

El mercado de fichajes ya empieza a agitarse y el centro del campo del Real Madrid apunta a ser uno de los grandes focos del próximo verano. Al nombre de Rodri Hernández, quien se dejó querer en una reciente entrevista en Radiestadio Noche de Onda Cero, se suma ahora el de Enzo Fernández, que ha dejado un guiño directo hacia la capital española.

El centrocampista argentino, actualmente en el Chelsea, participó en un directo en la plataforma Kick junto a amigos vinculados a River Plate, donde habló de su futuro y de sus deseos a medio plazo: "Quiero volver estando bien, volver en mi mejor versión", comentó sobre su intención de regresar algún día al club argentino.

¿Viviría en Madrid? "Obvio"

Sin embargo, sus palabras que más han llamado la atención fueron las relacionadas con España: "Madrid me gusta mucho, parecido a Buenos Aires. Viviría allí, obvio", afirmó.

Durante la conversación, sus compañeros bromearon con posibles destinos en la capital, evitando mencionar al Real Madrid. "Podrías ir al Getafe, el Rayo Vallecano... también está el Atlético de Madrid, puede ser...", le dijeron entre risas. Enzo respondió con cautela: "Donde Dios quiera, amigo. Vamos a ver".

Aunque en tono distendido, las declaraciones han reavivado los rumores sobre un posible interés del conjunto blanco en el mediocampista argentino, que ya había sido vinculado anteriormente con el club.

Además, estas palabras llegan en un contexto de dudas sobre su futuro en el Chelsea, tras unas declaraciones recientes después de la derrota ante el PSG en Champions League: "¿Si se puede garantizar mi continuidad en Chelsea para la próxima temporada? No lo sé. Ahora estoy pensando acá, después viene el Mundial y veremos luego", señaló.

Gol a Mauritania

En el plano deportivo, Enzo Fernández atraviesa un buen momento. Este viernes marcó un gol en la victoria de Argentina por 2-1 ante Mauritania en el primero de los dos amistosos de esta ventana internacional.

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