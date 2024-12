Ancelotti: "Me están dando demasiados palos, parece que no queréis que siga aquí"

En la rueda de prensa previa al Girona-Real Madrid, Ancelotti parecía impasible y mostraba una sonrisa a pesar de la crisis de juego y de resultados de su equipo (5 derrotas en los últimos 11 partidos)

"Creo que me tiran demasiados palos... tal vez estéis cansados de mí"

Fue el fiel reflejo de 'al mal tiempo, buena cara', así entendió Carletto la rueda de prensa: "Tengo que sonreír y animarme un poco porque sino estoy todo el tiempo triste", antes de bromear con los periodistas: "Creo que me tiran demasiados palos... tal vez estéis cansados de mí, aunque yo no estoy cansado de estar aquí", dijo el italiano mientras 'señalaba' a un par de periodistas en medio de sus preguntas "Tú me has dado palos, ¿eh? A veces leo y veo el nombre del periodista pero luego no lo relaciono con la cara... (risas en la sala)".

"Me molestan aquellas que afectan a la identidad"

Ancelotti reconoció que acepta las críticas, pero solo las profesionales: "Cuando hago un cambio mal o me equivoco en una alineación", pero "me molestan aquellas que afectan a la identidad, porque eso es lo que somos".

¿Sobre su nivel de preocupación actual? "Medio", respondió. Tuvo que lidiar también con varias cuestiones acerca de Mbappé: "Ahora tiene que aguantar el momento, cambiará seguro, lo bueno es que acepta y reconoce que no está a su mejor nivel, hay otros que eso no lo ven nunca".

Sobre la visita de los blancos a Montilivi este sábado informó que ni Vinicius ni Alaba estarán disponibles, pero todo apunta a que el brasileño sí será de la partida la próxima semana ante el Atalanta, en el caso de Alaba habrá que esperar a 2025 para volver a verle en un campo de fútbol.

El Real Madrid perdió en San Mamés y ahora mismo está a 4 puntos del Barça, aunque todavía con un partido menos que los azulgranas.

