El Getafe confirma un acuerdo con el Madrid por Gonzalo García: "Llevamos dos años detrás de él"

Gonzalo García es la nueva gran promesa madridista. Con cuatro goles y una asistencia en cinco partidos, se ha convertido en el máximo realizador del equipo de Xabi Alonso en este Mundial de Clubes y uno de los responsables de que el equipo alcanzara las semifinales anotando frente al Borussia Dortmund. Este gran nivel que está mostrando el madrileño bien puede servirle para formar parte del primer equipo durante esta nueva temporada.

Sin embargo, este rendimiento no solo ha sorprendido a los dirigentes del Real Madrid, sino que también ha debido de pillar desprevenido al propio Gonzalo García, que ya había dado el visto bueno a salir del club rumbo al Getafe CF hace un mes y medio. Ángel Torres, presidente del Getafe, afirmó este martes que tiene un compromiso para que Gonzalo García juegue en el conjunto azulón. Sin embargo, este trato tenía letra pequeña: "Había un compromiso: que, siempre que no se quedase en el Real Madrid, podría venir", revela Ángel Torres. "Es un acuerdo de hace un mes y medio, tanto con el Madrid con el representante. Pero, tal y como está el niño, pues es posible que no. En fútbol todo cambia, lo que hoy es negro, mañana...", lamenta.

Además, reveló que el interés getafense por Gonzalo García no es nuevo, "el año pasado lo quisimos y en enero estuvo a punto de venir, pero Raúl no quería deshacer el equipo porque estaba en descenso. Tuvimos que ceder y no insistir, pero llevamos dos años detrás de ese futbolista", confiesa.

Aún así, Torres no pierde la esperanza de que el movimiento termine por concretarse, pese al gran rendimiento del ariete del Real Madrid: "Yo, en fútbol, puedo creer cualquier cosa. Vamos a ver mañana en el mundialito, a ver quién juega y cómo lo hace. que siga metiendo goles. Si puede venir, que venga, si no, qué se le va a hacer", añade.

Acuerdo con otros dos futbolistas

Como parte de su declaración en la presentación de las camisetas del Getafe FC para la nueva temporada, Ángel Torres desveló que Gonzalo García no es el único jugador blanco con el que tiene un acuerdo, sino que también lo tiene con otros dos futbolistas: Víctor Muñoz y Mario Martín.

Víctor Muñoz irrumpió con Carlo Ancelotti en los últimos partidos de la pasada temporada. "Si, seguramente está comprometido. Ahora cuando vuelvan del mundialito, pero no ha debutado", reconoce Torres sobre el extremo. Sobre Mario Martín, que estuvo cedido en el Real Valladolid la pasada campaña, el presidente azulón dijo con claridad: "Ese es uno de los que está cerrado el acuerdo, pero hay que esperar que termine el Mundial y que decidan el chico y el Madrid".

Ángel Torres es consciente de que el fichaje de Gonzalo García es sumamente complicado para el Getafe. Sin embargo, los otros dos están cerrados y lo normal sería que vistan la camiseta azulona tras el Mundial de Clubes: "Yo tengo bastantes esperanzas de que, si no los tres que tenemos comprometidos, uno o dos vengan. Esperemos que, si viene Gonzalito, sería una gran ayuda", reflexionó. Sin duda, movimientos muy interesantes para el Getafe de cara a la próxima temporada.

