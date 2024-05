La jueza imputa a Gerard Piqué por las comisiones en el traslado de la Supercopa de España a Arabia

Gerard Piqué, exfutbolista del FC Barcelona, ha sido imputado por Delia Rodrigo, la jueza que se encarga de investigar las "posibles irregularidades" en la RFEF durante el periodo de Luis Rubiales al mando (2018-2023), al pactar presuntamente una comisión de 4 millones de euros anuales por dicho acuerdo.

La magistrada ha encontrado indicios de delito por parte del empresario y dueño de Kosmos en la firma del contrato que trasladó la Supercopa de España a Arabia en el año 2020.

Piqué habría cobrado una comisión de 4 millones

En el auto de Delia Rodrigo, publicado este jueves, se puede leer que "se incluyó una cláusula, que se denominó 'esencial', por la que la RFEF trataba de garantizar el pago de la comisión de 4.000.000 euros anuales a favor de 'Kosmos' (empresa del jugador), aun cuando esta empresa formalmente sería la comisionista de SELA". Por tanto, Piqué, leyenda del Barça y del fútbol español, será investigado semanas después de que bloquearan una de las cuentas de su empresa.

Más investigados

Por ende, la 'operación Brody', gracias a la jueza, ha visto como se amplia la investigación frente a una quincena de personas, además del 'cabezilla' Luis Rubiales, que ya tomó declaración ante la magistrada, siguen siendo investigados el propio presidente de la RFEF, Pedro Rocha, que pasó de testigo a imputado; Tomás González Cueto, exasesor jurídico externo en la RFEF en la época de Rubiales; Ángel González Segura, responsable de los servicios jurídicos de la RFEF; 'Nene', amigo de Rubiales, y su mujer Purificación Rufino Domínguez. La empresa Gruconsa, encargada de las obras en el estadio de La Cartuja, también está bajo la lupa de la jueza.

Rubiales: "En la RFEF obramos desde la excelencia"

Fue precisamente hace un mes cuando el expresidente del ente federativo, Luis Rubiales, se presentó en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número 4 de Majadahonda para prestar declaración por primera vez: "He contestado todo, he estado casi cuatro horas... y si tengo que volver volveré, voy a colaborar con la justicia porque soy el primero que quiere que todo se aclare... Hemos hecho una gestión muy buena al frente de la RFEF... y a pesar de que he tenido constantes ataques jamás ha habido ningún dinero que se reciba de manera irregular, hemos obrado desde la excelencia y desde la legalidad", dijo el granadino a la prensa al salir del juzgado. Rubiales está siendo investigado por presuntos delitos de corrupción en los negocios, administración desleal y blanqueo de capitales.

Puedes consultar aquí todos los detalles del acuerdo de Luis Rubiales y Gerard Piqué para llevar la Supercopa a Arabia que comenzó a investigar la Guardia Civil hace meses tras el registro de la UCO en las oficinas de la RFEF y otros 11 domicilios, entre ellos la casa del expresidente en Granada.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com