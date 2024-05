Las claves en la imputación de Gerard Piqué por el contrato de la Supercopa de España

La jueza de Majadahonda que investiga "posibles ilegalidades" en los contratos de la Federación Española de Fútbol (RFEF), dentro de la Operación Brodie, decidía imputar este jueves a Gerard Piqué al apreciar indicios de delito en la comisión de cuatro millones de euros anuales que el exjugador del Barcelona se aseguró con el traslado de la Supercopa de España a Arabia Saudí. La magistrada Delia Rodrigo ha puesto el énfasis en dos aspectos llamativos: que Piqué aún era jugador en activo del Barcelona, uno de los equipos que jugaba la competición, cuando se firmó el contrato y que dicha comisión se fijara como una condición esencial para que la RFEF cerrara el acuerdo con Arabia Saudí.

Agustín Amoros, abogado especializado en derecho deportivo, ha explicado en Espejo Público que es llamativo e inusual "el hecho de que esa comisión pagada por la sociedad pública saudí, que es la que contrata con la RFEF, se incluya en el contrato y que dicha comisión se eleve a la categoría de condición esencial".

"Es decir, el impago de esa comisión afectaría a la ejecución el contrato. Esto es inusual. Supone condicionar algo que es accesorio, como es la retribución de alguien que ha intervenido para facilitar un contrato, en la propia ejecución y el pleno desarrollo de ese contrato", aclara Agustín Amoros.

El abogado especializado en derecho deportivo también señala que es insólita "la forma en la que se retribuye a ciertos clubes en función de quiénes son y no de los resultados deportivos. Se retribuye más a Madrid y Barcelona, y mucho menos a los otros clubes participantes".

"Aquí sí que hay un posible conflicto porque, evidentemente, Piqué forma parte del FC Barcelona en ese momento. Y no queda claro por qué se tiene que negociar de ese modo ese contrato en ese momento. Además, es insólito y llama la atención que en la prórroga de los seis años iniciales se incluyera y también esa comisión", apunta Amoros.

Los delitos que investiga la jueza por el contrato de la Supercopa de España

La jueza investiga dos supuestos delitos en dicho contrato con Arabia Saudí y el pago de esa comisión a Kosmos (corrupción en los negocios y administración desleal); y no descarta un tercer delito: blanqueo de capitales. Luis Rubiales, Pedro Rocha, Gerard Piqué, Francisco Javier Martín Alcaide (Nene) y su mujer ya figuran como imputados en la investigación de Delia Rodrigo.

Rocío Martínez, presentadora y periodista de Antena 3 Deportes y Onda Cero, subraya que el contrato de la Supercopa se firma en 2019 y "Gerard Piqué era futbolista en activo de un equipo, el FC Barcelona, que participaba en esta competición", un aspecto que ha llamado la atención de la jueza de Majadahonda.

Una de las claves, como subraya Rocío Martínez, es esa "condición de esencial de esta comisión para Kosmos de Gerard Piqué".

"Es decir, si no había dicha comisión de 4 millones para Kosmos, este contrato no se iba a realizar. Y ese es uno de los aspectos clave en la investigación. Es más, sabemos que la RFEF tenía otras ofertas de Qatar, pero quisieron hacerla con Arabia Saudí y la condición era sine qua non: si no había comisión para Kosmos, no había contrato de la Federación Española de Fútbol", explica Rocío Martínez.

