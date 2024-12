Gabriel Rufián: "Sin catalanes y vascos, España igual no ganaba ni a Senegal"

Gabriel Rufián, diputado y portavoz de ERC en el Congreso de los Diputados, ha compartido su pasión por el fútbol y por el Espanyol en una entrevista en Marca, en la que ha defendido el peso de los jugadores del País Vasco y Cataluña en los éxitos de la selección española en los últimos años.

"Evidentemente la selección española está compuesta por los mejores jugadores del Estado. Ahora bien, lo digo claramente, sin catalanes y vascos igual no ganaba ni a Senegal. Con todo respeto a Senegal", indica Gabriel Rufián.

"Es un debate interesante. Hace unas semanas en el Congreso, Borja Sémper, que es de lo más moderado que tiene el Partido Popular y amigo mío, hizo una defensa de la selección española frente a las autonómicas y mi respuesta fue lapidaria. Yo no estoy en contra de La Roja, ni muchísimo menos. De hecho, he celebrado goles suyos. En cambio tú estás en contra de que la selección catalana juegue partidos oficiales. ¿Quién es el excluyente? ¿Qué pasaría porque la selección catalana jugara competiciones internacionales? Si una selección catalana oficial llamara a Lamine Yamal y a los cinco minutos le llamara la selección española, ¿con quién jugaría?", apunta el diputado de ERC en el Congreso de los Diputados.

Gabriel Rufián también subraya lo que considera "un componente de anticatalanismo" al considerar que todo aquel jugador catalán que eligiera jugar por Ctaluña sería criticado.

"Brahim Díaz al final acabó jugando en la selección de Marruecos cuando es nacido en Málaga y de madre española. ¿Fue criticado? Bueno, sí, pero tampoco mucho. Si Lamine Yamal acabara escogiendo la selección catalana tendría un problemón. Ergo hay un componente de anticatalanismo o nacionalismo excluyente porque Marruecos sí, pero Cataluña no. Yo aspiro a que Cataluña sea un Estado independiente y tenga su selección. Ahora, no pasa nada porque mientras llega la independencia tenga esa selección. Hay muchísima gente que estaría muy orgullosa de que hubiera jugadores defendiendo una camiseta con el escudo de Cataluña aunque fueran de Primera Federación", apunta Rufián a Marca.

"Si hubiera un España-Cataluña, me gustaría que ganara Cataluña"

Gabriel Rufián también reconoce que ha disfrutado mucho con los éxitos de la selección española en los últimos años, pero que le gustaría que Cataluña "pudiera competir en una fase clasificatoria como lo hace Escocia".

"Yo he disfrutado mucho con La Roja y a quien le guste el fútbol y diga que no disfrutó con aquella selección que ganó como ganó, sobre todo la del Mundial 2010 y la Eurocopa 2012, es como decir que no te puede gustar la Capilla Sixtina porque no eres católico. Creo que no pasa nada por decirlo. Ahora bien, a mí lo que me gustaría es que lo que considero mi país, que es Cataluña, pudiera competir en una fase clasificatoria como lo hace Escocia y no pasa nada. Y si hubiera un España-Cataluña, me gustaría que ganara Cataluña. Primero porque es mi país y segundo porque es el pequeño y siempre me identifico con los pequeños", explica Gabriel Rufián.

Por último, Rufián considera "miserable" que "haya partidos políticos que no felicitan la gesta de un deportista simplemente por su bandera o por su origen".

"Vox, por ejemplo, no felicitó a Ana Peleteiro. Primero por sus orígenes y segundo por su ideología aunque lo único que ha hecho es hablar a favor de los derechos humanos. Yo no tengo ni idea si Ana Peleteiro es de izquierdas o de derechas y me da igual. Lo que sí ha denunciado ha sido la xenofobia, la homofobia y actitudes fascistas y creo que eso siempre es bueno. Estoy en contra de esa idea que sostiene que no hay que politizar el deporte. ¿Que Rafa Nadal se haga una foto con el Rey no es política? Yo creo que sí y es respetable aunque yo esté absolutamente en contra. Pero es curioso que algunos digan que eso es respetable mientras criticaron que Piqué, en su momento, votara en un referéndum por la autodeterminación o no de Cataluña. Eso sí era un drama y había que machacarle, pitarle, insultarle y expulsarle de la selección española", asegura Gabriel Rufián en la entrevista a Marca.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com