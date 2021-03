Gabigol, detenido tras acudir a una fiesta con más de 200 personas en Sao Paulo: "Cometí un error, me disculpo"

Los futbolistas son el ejemplo en el que se miran muchos niños y jóvenes aunque a veces su actitud no sea la más recomendable. Es lo que ha ocurrido en Brasil con Gabigol, futbolista del Flamengo, que fue detenido tras ser pillado en una fiesta ilegal en un casino de Sao Paulo con más de 200 personas.

"Hubo una falta de sensibilidad de mi parte. Pido disculpas a los hinchas del Flamengo, a todos los niños de Brasil que me siguen y a la gente de Sao Paulo porque me equivoqué", indicó Gabigol a Globoesporte tras ser puesto en libertad.

Gabriel Barbosa Almeida, más conocido como Gabigol, fue detenido por un doble motivo. En primer lugar el juego es ilegal en Brasil y, además, acudió a una fiesta que violaba las restricciones impuestas en el país carioca por la pandemia de coronavirus.

Gabigol fue conducido a una comisaría junto a todos las personas sorprendidas en el casino, entre ellas el popular cantante de funk MC Gui, donde fueron registrados y notificados de que podrán ser acusados de crímenes contra la salud pública antes de ser liberados.

Gabigol: "No acostumbro ir a casinos. Lo único que juego es videojuegos"

El comisario Eduardo Brotero, responsable por la operación de la Policía Civil, explicó que todas las personas detenidas en el casino fueron liberadas para evitar aglomeración dentro de la propia comisaría pero que algunos serán procesados por promover juegos ilegales de azar o por violar las medidas restrictivas impuestas para frenar la pandemia.

"No acostumbro ir a casinos. Lo único que juego es videojuegos. Estaba con amigos con los que había ido a cenar. Cuando estábamos saliendo, porque percibimos que había mucha gente, llegó la Policía. Reconozco que me faltó sensibilidad, pero era mi último día de vacaciones y estaba feliz por estar con mis amigos. Me faltó sensibilidad, pero estaba usando máscara y alcohol-gel", explicó Gabigol.

"Me reuní con amigos y comimos algo. Debería haber sabido que no era el lugar ideal para estar. Siempre llevé puesta la mascarilla, tenía gel hidroalcohólico... Pero cometí un error, me disculpo. Soy muy joven y sé que voy a cometer errores. Tengo que aprender", se sinceró Gabigol.