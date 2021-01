Las irresponsables 'coronafiestas' de futbolistas como Mendy, Reguilón o Neymar esta Navidad y Año Nuevo

La irresponsabilidad también se contagia de unos futbolistas a otros en estas Navidades del coronavirus. Juerga de fin de año, rodeado de gente y sin respetar las medidas sanitarias. Así empezó el año Sergio Mejías, del Málaga. Un comportamiento que ha tenido consecuencias: "En el momento en el que somos conscientes del acto que hizo Josua (Mejías), enseguida no está en convocatoria por motivos disciplinarios. Ha sido apartado del grupo. Nuestro hijo, como le decimos a los jugadores, ha sido un irresponsable", ha dicho su entrenador, Sergio Pellicer.

Otro escándalo ha sido el protagonizado por Benjamin Mendy, con fiestón navideño en su casa y pidiéndonos que nos cuidásemos unos a otros. Su míster en el Manchester City, Pep Guardiola, intenta pasar página: "Mendy sabe que ha cometido un gran error, pero dejémoslo ahí".

Por su parte, el español Sergio Reguilón pasaba las navidades en soledad... pero solo, lo que se dice solo, no estaba. Acompañado por compañeros del Tottenham, sus mujeres sin mascarilla y juntitos muy juntitos. Un comportamiento que Mourinho desaprueba: "Nos sentimos decepcionados porque damos a los jugadores toda la educación, todas las condiciones... Por supuesto que no estamos contentos. Ha sido una sorpresa negativa para nosotros. Le regalé a Reguilón un cochinillo porque me dijeron que iba a pasar las navidades solo. Como pudimos ver, no estuvo solo".

Neymar: fiesta con modelos

Pero aún hay más. Neymar, el delantero brasileño del PSG que ya pasó el Covid-19, organizó una cena con decenas de no convivientes y por la noche se unieron modelos llegadas de todo el mundo.

Saltarse las normas pone en jaque al mundo del futbol. El último ejemplo, el del Sporting de Gijón: tienen diez positivos en el club tras una fiesta en la que varios estuvieron sin mascarillas la pasada Nochebuena.