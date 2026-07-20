De la Fuente, emocionado: "Esta generación es un ejemplo para los jóvenes, juntos somos más fuertes"

Luis de la Fuente no pudo ocultar la emoción después de llevar a España a conquistar el segundo Mundial de su historia. El seleccionador nacional aseguró sentirse "muy emocionado" y confesó el enorme orgullo que le produce haber acompañado a una generación de futbolistas que ya ha hecho historia al conquistar todos los títulos posibles con la selección.

"Siento mucho orgullo por esta generación de futbolistas que han ido creciendo con esta idea, dando un ejemplo de grupo, de equipo, de familia, con unos grandes futbolistas, con un potencial y talento excepcional. Siento orgullo por haberles acompañado en este trayecto, es un honor", declaró en Televisión Española.

"Me han dicho: 'Míster, hemos ganado todo, y eso es maravilloso'"

El técnico riojano destacó el compromiso de un grupo que, según explicó, representa mucho más que una selección campeona: "Me han dicho: 'Míster, hemos ganado todo, y eso es maravilloso'. Son una generación de futbolistas que son un ejemplo para los jóvenes españoles. Juntos somos más fuertes".

De la Fuente también consideró que España fue superior durante la final ante Argentina, aunque reconoció el enorme papel del guardameta argentino. "El partido se tenía que haber decantado bastante antes, pero las grandes intervenciones de Dibu han impedido que nos pusiéramos por delante antes. Esto es una final de Campeonato del Mundo, pero como nos gusta sufrir estábamos preparados para todo".

El recuerdo de Del Bosque tras el gol de Ferran

Uno de los momentos más especiales para el seleccionador llegó tras el gol de Ferran Torres en la prórroga, un instante que le hizo viajar dieciséis años atrás.

En la rueda de prensa posterior al encuentro, De la Fuente confesó que recordó inmediatamente la imagen de Vicente del Bosque pidiendo calma después del histórico gol de Andrés Iniesta en la final del Mundial de Sudáfrica 2010: "Me acordé del momento de Vicente pidiendo calma. Era una historia que ya habíamos vivido, intentando mantener la calma. He recordado esa secuencia. Ha terminado igual de feliz que aquel momento".

El seleccionador volvió a mostrar su admiración por quien fuera el técnico de la primera España campeona del mundo: "Ya sabéis la admiración que siento por Vicente y, sobre todo, estoy orgulloso de lo que significa para nuestro país. En una final cada uno tiene que utilizar sus armas. Ante grandes equipos es igual que estés con uno menos porque en cualquier situación de balón parado te pueden generar problemas. Pero ha pasado lo que tenía que pasar, lo que en fútbol creo que era justo y es que ganara España".

"Señores, tenemos una cita con la historia"

De la Fuente también reveló cuál fue uno de los mensajes que trasladó a sus jugadores antes de disputar la final frente a Argentina: "Además de la charla técnica, ha habido una frase que hemos dicho: 'Señores, tenemos una cita con la historia, vamos a llegar los primeros'".

Ya en la prórroga, insistió a sus futbolistas en mantener la concentración pese al dominio de España: "Era recordarles que estábamos haciendo un gran trabajo, que teníamos el partido controlado, pero que un despiste podía costar un gol. Hemos mantenido la tensión".

Tras el pitido final llegó una conversación que resume la dimensión del éxito de esta generación: "Después de terminar el partido, ha habido futbolistas, los que más llevan, que me han dicho: '¿Míster, ahora, qué nos queda por ganar? Hemos ganado todo en todas las categorías'. Hemos concluido que el próximo partido de septiembre, porque este equipo es incansable".

La broma sobre los tatuajes con su cara

Uno de los momentos más distendidos de la comparecencia llegó cuando fue preguntado por la promesa realizada por varios jugadores, entre ellos Álex Baena y Marc Cucurella, de tatuarse el rostro del seleccionador si España conquistaba el Mundial.

"Yo ya no estoy en edad de llevar tatuajes. No, ya no. Pero han cometido un error. Como son hombres de palabra, son gente seria, la van a cumplir. Se han equivocado, pero bueno, lo disfrutarán. Tampoco soy tan horrorosamente feo. Que se lo pongan en un sitio que no se le vea mucho, pero me hace gracia y estoy orgulloso de que cumplan su palabra. Sobre todo, si dices una cosa, hay que cumplirla. Así que estoy feliz por eso también".

El abrazo con Scaloni

Antes de abandonar el MetLife Stadium, el técnico de Haro también tuvo unas palabras para Lionel Scaloni, visiblemente emocionado tras perder la final.

El seleccionador español explicó que ambos compartieron un abrazo y quiso agradecer públicamente todo lo que aprendió de su colega argentino: "Nos hemos abrazado, dado las gracias. Aprovecho para agradecerle todo lo que me ha enseñado. Me explicó lo difícil que es estar aquí, me sirvió de mucho y trato de aprender mucho. Entiendo su estado, pero tiene que estar muy contento de su trayectoria. Tiene todavía un gran recorrido, es joven, le he dicho que nos lo merecíamos ganar nosotros".

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