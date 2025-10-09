Frenkie de Jong, contra el Barcelona - Villarreal en Miami: "Es injusto para la competición"

Frenkie de Jong no comparte la decisión de que el Barcelona dispute en Miami su partido de LaLiga EA Sports frente al Villarreal, previsto para el 20 de diciembre. El centrocampista neerlandés ha expresado este miércoles su desacuerdo, asegurando que la medida "no es buena para los futbolistas" y que altera la igualdad en la competición.

"Ahora jugamos un partido fuera de casa en una cancha neutral; entendería que otros clubes no estuvieran contentos"

"Entiendo al club, porque pueden sacar provecho de ello y expandir la marca a nivel mundial. Pero no es bueno para los jugadores. Nos quejamos del calendario de partidos y de los largos viajes", declaró De Jong en rueda de prensa, el mismo día en que se hizo oficial la celebración del encuentro en Estados Unidos.

El futbolista azulgrana también se refirió al aspecto deportivo y a la pérdida de neutralidad competitiva: "Pero también creo que es injusto desde el punto de vista competitivo, porque ahora jugamos un partido fuera de casa en una cancha neutral. Entendería que otros clubes no estuvieran contentos con eso", añadió en declaraciones recogidas por De Telegraaf.

"Es extraño"

De Jong reconoció además que el contexto será poco habitual para los jugadores: "Es extraño que vayamos a jugar la liga española en Estados Unidos. Al menos, eso es lo que pienso. ¿Nos escucharán? No lo creo, porque vamos a jugar allí", comentó durante una comparecencia junto al seleccionador de Países Bajos, Ronald Koeman.

Koeman concuerda

El exentrenador del Barça coincidió con su compatriota y también criticó la decisión: "No tiene sentido. Frenkie da una muy buena explicación. El Villarreal siempre es un partido difícil fuera de casa para el Barcelona, y ahora lo juegas en campo neutral, donde al final habrá más aficionados del Barcelona que del Villarreal en las gradas. Eso no es deportividad", afirmó Koeman.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com