VÍDEO: El momento de la detención del hombre de 78 años que habría matado a tiros a su yerno en Lleida

Los Mossos d'Esquadra detuvieron en Lleida a un hombre de 78 años por presuntamente haber matado a tiros a su yerno, que también formaba parte del cuerpo de la Policía de la Generalitat. El suceso tuvo lugar en plena calle en el barrio de Cappont de Lleida, cerca de la dónde vivía. En las imágenes que acompañan esta noticia se puede ver el momento de la detención.

Un vecino de la zona en la que se produjo el tiroteo contó a EFE que cuando estaba en su casa descansando escuchó cuatro o cinco disparos. "Me he asustado, me he asomado al balcón y he oído al menos tres disparos más. He visto a una persona en el suelo y al lado una persona mayor apoyada en el coche llamando por teléfono. Cuando ha venido la policía ha dicho, sí, he sido yo, y ha entregado una bolsa con una pistola dentro", señaló.

