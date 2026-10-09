La Fiscalía pide doce años de prisión para Leopoldo Luque, el médico de Maradona

Los fiscales Patricio Ferrari y Cosme Iribarren solicitaron este jueves penas entres los doce y los cuatro años de prisión para seis de los siete acusados por la muerte de Diego Armando Maradona, el 25 de noviembre de 2020.

La pena más elevada solicitada por la Fiscalía es para Leopoldo Luque, médico de cabecera del astro argentino y al que se le acusa de no profundizar en los estudios recomendados por un cardiólogo, no gestionar el ingreso del paciente en un centro de rehabilitación especializado y de disponer el traslado a una vivienda sin condiciones para un tratamiento de alta complejidad, como correspondía a la vulnerabilidad del paciente. En concreto, Fiscalía solicitó para él doce años de prisión y diez de inhabilitación profesional por el delito de homicidio simple con dolo eventual.

"Luque hizo todo lo posible para que las cosas salgan mal", afirmó el fiscal Patricio Ferrari, quien responsabilizó a Luque de ser uno de los dos jefes de un tratamiento domiciliario "caótico", "deficiente" y "temerario".

Para Nancy Forlini, coordinadora de cuidados domiciliarios de la empresa de medicina privada Swiss Medical, los fiscales piden una pena de diez años de prisión y otros diez de inhabilitación por el delito de homicidio simple con dolo eventual.

"No verificó las condiciones edilicias y funcionales del lugar a donde llevaron a Maradona, no dotó al domicilio de equipamientos mínimos para reanimación, electrocardiograma, laboratorio o ambulancia, ni profesionales especializados", consideró el fiscal.

La Fiscalía también acusa a Nancy Forlini de generar "desconexión entre todos los profesionales", que no compartía con los médicos los informes diarios de enfermería y que no actuó ante la hipertensión y la taquicardia registradas durante la semana previa a la muerte.

Por su parte, la psiquiatra Agustina Cosachov fue acusada de los delitos de homicidio simple con dolo eventual y falsedad ideológica, dos delitos por los que la Fiscalía pide ocho años de prisión y diez de inhabilitación profesional

Cosachov fue acusada de no gestionar el ingreso del paciente en una clínica y de disponer un tratamiento domiciliario en una "vivienda inadecuada" y "sin luego verificar su viabilidad". Según los fiscales, avaló el retiro de los acompañantes terapéuticos, ignoró los signos compatibles con una insuficiencia cardíaca (edema, hinchazón, disnea, voz robótica, fatiga) y falsificó documentos relativos al tratamiento.

La Fiscalía solicita para el psicólogo Carlos Díaz cinco años de prisión y diez de inhabilitación profesional por el delito de homicidio culposo. Díaz fue señalado por los fiscales por invadir competencias médicas, recomendar que la actuación de los enfermeros quedara limitada al suministro de medicación, ocultar a la familia el verdadero estado del paciente e impedir el contacto con él durante los últimos días, entre otras cuestiones.

"Restringió el acceso al paciente de sus familiares y de médicos de otras especialidades priorizando las pautas de aislamiento de su tratamiento psicológico", aseveró el fiscal.

Mariano Perroni, jefe de enfermeros, está acusado de un delito de homicidio culposo y la Fiscalía pide cuatro años de prisión y ocho de inhabilitación profesional para él. Perroni fue acusado de no controlar el cumplimiento del servicio y de no supervisar a los profesionales a su cargo.

Según los fiscales, Perroni participó en una modificación de las hojas de enfermería correspondientes al día de la muerte de Maradona y no actuó ante las objeciones del paciente a que una de las enfermeras le controlara los signos vitales.

Para el enfermero Ricardo Almirón, acusado también de un delito de homicidio culposo, la Fiscalía pide cuatro años de prisión y ocho de inhabilitación profesional.

Almirón fue señalado por los fiscales por no haber advertido síntomas evidentes de insuficiencia cardíaca, haber consignado falsamente que el paciente había sido revisado, no haber realizado el cambio de guardia conforme al protocolo y no haber realizado controles vitales el día del fallecimiento que podrían haber salvado la vida del paciente.

Por último, la Fiscalía retiró los cargos contra el médico clínico Pedro Di Spagna, convocado como interconsultor por la empresa Swiss Medical, al considerar que "no revistió el carácter de coordinador ni de médico de cabecera" y "no ha tenido potestad ni decisión para encaminar la salud del paciente".

Di Spagna visitó a Maradona el 12 de noviembre y recomendó estudios. Seis días después, el 18 de noviembre, regresó al domicilio donde estaba ingresado el astro argentino, pero no fue recibido por Maradona.

Las penas que solicita Fiscalía para los acusados por la muerte de Maradona

Leopoldo Luque | Doce años de prisión y diez de inhabilitación

Nancy Forlini | Diez años de prisión y otros diez de inhabilitación

Agustina Cosachov | Ocho años de prisión y diez de inhabilitación profesional

Carlos Díaz | Cinco años de prisión y diez de inhabilitación profesional

Mariano Perroni | Cuatro años de prisión y ocho de inhabilitación profesional

Ricardo Almirón | Cuatro años de prisión y ocho de inhabilitación profesional

Pedro Di Spagna | Sin petición y retirados los cargos