Fin del caso Emiliano Sala: el Cardiff pierde el juicio 7 años después de la muerte del jugador en un accidente aéreo

Un tribunal francés ha desestimado la demanda por negligencia presentada por el Cardiff City contra el FC Nantes por la muerte de Emiliano Sala en 2019 y ha condenado al club galés a pagar más de 460.000 euros.

El Cardiff reclamaba una indemnización superior a 115 millones de euros, que incluía tanto el coste del traspaso del delantero argentino como pérdidas económicas derivadas. Sala falleció en enero de 2019 cuando la avioneta en la que viajaba desde Francia para incorporarse al club galés se estrelló en el Canal de la Mancha.

El club galés defendía que el Nantes era responsable porque el vuelo fue organizado por el agente Willie McKay, supuestamente vinculado al club francés. Sin embargo, el tribunal de Nantes rechazó este lunes ese argumento y falló a favor del conjunto galo.

¿Quién organizó el vuelo?

El origen del caso se remonta a la demanda presentada por el Cardiff City, que atribuía al Nantes la responsabilidad en la organización del vuelo en el que falleció Emiliano Sala. El club galés señalaba como intermediario a Willie McKay, a quien vinculaba con la entidad francesa, sosteniendo que actuó como su representante y que, por tanto, debía asumir responsabilidades civiles por lo ocurrido.

Sin embargo, el tribunal francés rechazó estos argumentos y concluyó que no existía negligencia por parte del Nantes ni pruebas suficientes que demostraran su implicación directa en la organización del vuelo. Además, la corte consideró infundadas las reclamaciones del Cardiff y recordó que la FIFA ya había validado la legalidad del traspaso entre ambos clubes.

La investigación posterior al accidente sacó a la luz graves irregularidades. El piloto, David Ibbotson, no contaba con licencia comercial para transportar pasajeros ni autorización para volar de noche, y la aeronave utilizada tenía la certificación caducada. En 2021, el empresario David Henderson, encargado de coordinar el vuelo, fue condenado por poner en peligro la seguridad aérea.

Por su parte, Willie McKay, al que el Cardiff identificaba como representante del Nantes en la operación, quedó exonerado de responsabilidades penales, ya que la Justicia determinó que no organizó el vuelo ni tenía conocimiento de las irregularidades que lo rodeaban.

Duro comunicado del Cardiff

Tras la resolución, el Cardiff ha emitido un comunicado en el que lamenta "profundamente" el fallo judicial: "Iniciamos este procedimiento para que saliera a la luz toda la verdad de este caso, en respeto a la memoria de Emiliano Sala", apuntó.

El club también criticó con dureza la decisión: "Hoy constatamos con amargura que los principios de transparencia, integridad y seguridad en el fútbol profesional no han prevalecido en esta decisión, como ilustra la impunidad de la que goza Willie McKay, un agente controvertido y sin licencia, una situación que no pareció preocupar al Nantes y cuyas acciones contribuyeron a la muerte de dos hombres", afirmó.

"El mundo del fútbol debe hacer un profundo examen de conciencia"

En su comunicado, el Cardiff cuestionó además el papel del agente: "¿Cómo es posible que Willie McKay pueda seguir operando tras una tragedia semejante?", se cuestionó.

Asimismo, denunció el reparto económico tras el suceso: "¿Cómo es posible que, al final, el Nantes -que nunca contribuyó al fondo de apoyo que lanzamos en memoria de Emiliano- pagara más dinero a Willie McKay que a la familia Sala?", añadió.

El club galés concluyó reclamando cambios en el fútbol profesional: "Ahora más que nunca, existe una necesidad urgente de reforzar las normas de seguridad y ética en la gestión y protección de los jugadores, para que una tragedia como esta no vuelva a ocurrir jamás. El mundo del fútbol debe hacer un profundo examen de conciencia".

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