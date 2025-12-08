La FIFA pide perdón a Scaloni por obligarle a ponerse guantes para tocar la copa del mundo

Lionel Scaloni vivió en Washington uno de los momentos más comentados del sorteo del Mundial 2026. El seleccionador argentino, campeón en Qatar 2022, subió al escenario del Kennedy Center con la Copa del Mundo entre sus manos para cumplir con la tradición de que el vigente campeón presente el trofeo. Sin embargo, un detalle sorprendió a todos: Scaloni usó guantes blancos para tocar la copa.

La imagen se viralizó de inmediato y, un día después, la propia FIFA dio explicaciones. Fue Gianni Infantino, presidente del organismo, quien interrumpió el evento en el que se reveló el calendario del torneo para disculparse públicamente con el entrenador argentino.

"Pido disculpas en nombre de la FIFA"

"Quiero decir algo, porque no lo sabía, te pido disculpas, Lionel Scaloni. Por lo que pasó ayer. Él preguntó por qué se tenía que poner los guantes para tocar el trofeo", comenzó el mandatario de la FIFA, primero en inglés y luego en español para dirigirse directamente al técnico argentino.

"Me habían dicho que no la podía tocar sin guantes. No me conoció la persona que... de verdad"

"Pido disculpas en nombre de la FIFA. No lo sabía y claro que los campeones del mundo pueden tocar la copa. Te pido disculpas, no lo sabía. Me lo ha dicho el Fenómeno (Ronaldo). En nombre de la FIFA, ven", añadió el presidente, invitando al técnico a subir nuevamente al escenario.

Infantino incluso llevó el trofeo hasta la mesa mientras agregaba: "Ahora la puedes entregar una vez más".

Scaloni respondió con naturalidad, dejando claro que cumplió normas que no esperaba: "Gracias, pero... Me habían dicho que no la podía tocar sin guantes. No me conoció la persona que... de verdad. Bueno, no pasa nada".

"No me dejaban tocarla sin los guantes"

Minutos después del sorteo del viernes, el seleccionador ya había expuesto el motivo del insólito momento: "No me dejaban tocarla sin los guantes. No se puede".

La situación generó debate porque, tal y como recalcó Infantino, un campeón del mundo sí está habilitado para tocar el trofeo original, algo reservado a muy pocas personas.

Análisis del Grupo J: "No hay rivales fáciles"

Ya centrado en lo deportivo, Scaloni analizó el grupo que enfrentará a Argentina con Austria, Argelia y Jordania en la primera fase del Mundial 2026. El técnico mantuvo un discurso prudente pese al favoritismo de la Albiceleste.

"Como dijimos en 2022, decimos ahora: no hay rivales fáciles, hay que jugar los partidos", señaló en Telefé. "Los partidos hay que jugarlos, a priori es un grupo que nosotros tenemos que dar el máximo para poder pasar de ronda".

Sus valoraciones de cada rival

Scaloni también profundizó sobre cada selección que acompañará a Argentina en el Grupo J. Sobre Austria: "Hizo una gran eliminatoria" y será "un rival difícil".

En cuanto Argelia, cree que "es una buena selección que tiene grandes jugadores, un semillero muy grande que nutre también a Francia y a otros países".

El seleccionador recordó además su vínculo personal con el técnico del conjunto africano, el bosnio Vladimir Petkovic; asegura que fue "un gran entrenador" para él en su etapa en la Lazio.

Sobre Jordania, admitió que es el rival menos conocido, pero abundó: "No damos nada por descontado, si llegó ahí, por algo será".

España o Uruguay en el horizonte

Al ser consultado por un hipotético cruce en dieciseisavos de final ante España o Uruguay, Scaloni respondió con realismo: "Sería un cruce difícil", aunque aclaró que "primero hay que pasar, después ya se verá".

