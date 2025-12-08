Japón activa la alerta por tsunami tras un terremoto de magnitud 7,6: Al menos ocho heridos

Tras el fuerte terremoto de magnitud 7,6 registrado frente a la costa de la prefectura de Aomori, en el noreste del país asiático, Japón se encuentra en alerta máxima. Las autoridades han emitido una alerta por tsunami que afecta a las zonas costeras de Hokkaido y Tohoku, donde se prevé la llega de olas de hasta tres metros.

Medios de comunicación locales han informado que, de momento, hay ocho heridos. Dos por caídas del seísmo en la isla de Hokkaido, uno de ellos mientras trabajaba en las labores de evacuación para las más de 23.000 personas de la zona, según la agencia de noticias 'Kyodo'.

Además, instan a la población a trasladarse a lugares elevados o refugios seguros mientras los equipos de emergencia se movilizan para recibir asistencia. El temblor, sacudió la región a las 15:26 hora peninsular española (23:26 hora local), tuvo su epicentro a unos 50 kilómetros de profundidad, según informó la Agencia Meteorológica de Japón (JMA).

La primera ministra, Sanae Takaichi, ordenó la activación de los protocolos de evacuación preventiva y solicitó a los organismos oficiales que mantengan informados en todo momento a los ciudadanos sobre la evolución de la alerta.

Tras el sismo, el secretario jefe del Gabinete, Minoru Kihara, ofreció una rueda de prensa y avisó a la población de "evacuar de inmediato a lugares seguros, como terrenos elevados o edificios de evacuación": "Por favor, no abandonen los lugares seguros hasta que se levante la alerta".

La cadena pública NHK, sin ofrecer detalles, informó que en un hotel de Hachinohe varias personas han resultado heridas. El sismo alcanzó en esta ciudad el nivel 6 superior en la escala sísmica japonesa de 7 niveles, mientras que el nivel 6 inferior se registró en los pueblos de Oirase y Hashikami. Incluso en la capital del país, en Tokio, el terremoto alcanzó el nivel 2.

Sin embargo, la zona donde más daño ha hecho el terremoto ha sido en la operadora de las dos centrales nucleares japonesas, Higashidori y Onagawa. Por ello, la empresa Tohoku Electric Power, revisa las plantas que, hasta el momento, no se han detectado anomalías, según ha señalado Kihara.

