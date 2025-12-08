Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Éder Militao, lesionado: sufre una rotura en el bíceps femoral, ¿cuánto tiempo estará de baja?

El brasileño, que ya pasó por dos roturas de ligamento cruzado anterior recientemente, sufre una nueva lesión de gravedad que deja KO a la defensa blanca.

&Eacute;der Militao, tras lesionarse ante el Celta en el Bernab&eacute;u

Éder Militao, tras lesionarse ante el Celta en el BernabéuEFE

Se ha confirmado el peor presagio... Éder Militao sufre una rotura en el bíceps femoral de la pierna izquierda que le mantendrá lejos de los terrenos de juego entre tres meses y medio y cuatro. Nuevo varapalo para Xabi Alonso y su castigadísima defensa.

"Rotura en el bíceps femoral"

"Tras las pruebas realizadas a nuestro jugador Éder Militão por los Servicios Médicos del Real Madrid se le ha diagnosticado una rotura en el bíceps femoral de la pierna izquierda con afectación del tendón proximal. Pendiente de evolución", dice el parte médico que ha publicado el club blanco esta mañana de lunes.

Se rompió tras evitar un posible gol del Celta

El central brasileño se rompió este pasado domingo tras realizar un sprint para evitar una acción de gol de Pol Durán, momento en el que Eder, tras solventar la jugada con un despeje decisivo, sintió un pinchazo que terminó siendo una rotura en el bíceps femoral.

Los gestos de dolor eran evidentes y él mismo fue el primero en saber que la lesión era de gravedad. Sus compañeros reaccionaron preocupados, especialmente Vinicius, y tuvo que dejar el césped apoyado en dos miembros del cuerpo médico al no poder ni apoyar la pierna.

Militao, pese a sufrir hasta en dos ocasiones y casi de forma consecutiva la peor lesión que puede sufrir un futbolista: rotura de ligamento cruzado anterior, estaba siendo el capitán de una defensa que sigue desangrándose. Se calcula que entre tres meses y medio y cuatro, además de perderse 15 o 16 partidos.

Solo cuatro defensas sanos, y...

Lo peor de todo es que actualmente solo hay cuatro defensas sanos (Rüdiger, Asencio, Carreras y Fran García), y estos dos últimos no podrán jugar el próximo partido de Liga al haber sido expulsados ante el Celta. Carvajal, Arnold, Mendy, Militao, Huijsen y Alaba son ahora mismo baja. Valverde, Tchouaméni y Camavinga entrarán en acción seguro para actuar de titulares en la zaga.

Éder Militao, lesionado: sufre una rotura en el bíceps femoral, ¿cuánto tiempo estará de baja?

