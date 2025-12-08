Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Más problemas para el Real Madrid: Kylian Mbappé, con un dedo roto

El conjunto blanco llega en cuadro a su primer gran examen europeo y Mbappé jugará ante el City con un dedo de la mano fracturado.

Kylian Mbapp&eacute;, desesperado en el partido contra el Celta de Vigo

Kylian Mbappé, desesperado en el partido contra el Celta de VigoEFE

Luis F. Castillo
Publicado:

El Real Madrid afrontará el decisivo duelo de este miércoles ante el Manchester City con un parte médico cada vez más preocupante. A la grave lesión de Éder Militao --una rotura muscular con afectación del tendón que lo tendrá cerca de cuatro meses fuera- se suman ahora los problemas físicos de Kylian Mbappé, Eduardo Camavinga y Dean Huijsen, además del resto de futbolistas que ya estaban en la enfermería.

Mbappé, roto pero disponible

Kylian Mbappé sufrió en el partido contra el Celta de Vigo una rotura en el dedo anular de la mano izquierda. La lesión, producida durante el encuentro liguero, no le impidió terminar el partido, aunque sí condicionó su rendimiento por el dolor.

Según fuentes del club consultadas por EFE, podrá ser titular ante el Manchester City, pero deberá jugar con un vendaje de protección similar al que en su día utilizó Karim Benzema.

Camavinga, con malas sensaciones

La situación de Eduardo Camavinga es más preocupante. Aunque fue convocado ante el Celta, no disputó ni un minuto y el lunes tuvo malas sensaciones en el entrenamiento. El francés arrastra un esguince de tobillo sufrido en San Mamés y su evolución ha dado un paso atrás inesperado. A falta del último entrenamiento del martes, su presencia ante el City se complica seriamente.

Dean Huijsen tampoco tiene opciones reales de llegar. El central continúa fuera del grupo debido a su dolencia muscular en el muslo izquierdo y no ha podido cumplir los plazos previstos.

Una defensa bajo mínimos

Xabi Alonso afronta el duelo continental con una lista de bajas alarmante en defensa: Dani Carvajal, Trent Alexander-Arnold, David Alaba, Éder Militao y Ferland Mendy.

Todos ellos están descartados por lesión. A esto se suman las molestias arrastradas por Antonio Rüdiger, Fede Valverde y Jude Bellingham tras el duelo ante el Celta, aunque en principio no comprometen su presencia ante el City.

Urgencia máxima en Champions

Tras varios tropiezos en Liga y la derrota en Anfield, el Real Madrid necesita una reacción inmediata ante el Manchester City para evitar que el proyecto entre en una espiral peligrosa. Xabi Alonso, en su momento más delicado desde que tomó el mando, deberá reconstruir un once competitivo pese a la avalancha de lesiones.

El miércoles, en el Santiago Bernabéu, el equipo blanco se jugará más que tres puntos: se jugará la credibilidad, la estabilidad y la confianza en un proyecto que necesita un buen resultado para respirar.

