Fede Valverde aclara sus palabras sobre los árbitros: "Me conozco..."

Fede Valverde ha querido matizar el discurso que ofreció este martes en rueda de prensa, en la que se mostró comprensivo con el trabajo de los árbitros, por uno más duro en redes sociales en el que lamentó que "todo el mundo ha visto" lo que le está "sucediendo en esta Liga" al Real Madrid.

"Todo el mundo ha visto lo que nos está sucediendo en esta liga, y no lo olvido"

Después de haber pedido respeto por los colegiados en su comparecencia ante los medios de comunicación en la sala de prensa de la ciudad deportiva de Valdebebas, el futbolista uruguayo se posicionó en un discurso más cercano a la línea del club merengue.

"No quiero que me malinterprete nadie, pero sobre todo le quiero aclarar a nuestra afición; si hoy no hablé de los arbitrajes que estamos sufriendo es porque ME CONOZCO, y debo centrarme en mañana", escribió Fede en su cuenta oficial en X.

"Todo el mundo ha visto lo que nos está sucediendo en esta liga, y no lo olvido, pero ahora debemos poner el foco en mañana, y yo estaré al 100% como siempre lo he estado", abundó.

Cambio de discurso

Dos horas antes, en rueda de prensa, Fede había intentado rebajar la crispación de las últimas semanas en el fútbol español con el estamento arbitral.

"No soy quién para juzgar a un árbitro y otras personas que están haciendo su trabajo, al final somos todos humanos, podemos equivocarnos o hacer las cosas bien. A los árbitros se les critica mucho y cuando hacen las cosas bien jamás se les alaba en los buenos partidos", declaró.

"Lo único que puedo hacer y por lo que preocuparme es por estar a disposición del equipo y como uno de los capitanes hacer que el grupo entienda que tenemos que seguir pensando en nosotros, seguir trabajando y dando el máximo para ganar y darle títulos a este club, que eso es más importante y es una preocupación grande. Dar lo mejor a este club y ganar título es por lo que uno está acá", quiso apostillar Valverde.

El sudamericano tampoco le diría a un compañero que "no protestara o que no actuara de tal forma". "Los jugadores estamos a mil en el partido y hay jugadores que lo viven de una forma. Lo que quiero son jugadores que se dejen el alma dentro del campo. En este caso, a Jude le quiero siempre así porque demuestra carácter, que siempre quiere ganar y pelear. Le ha tocado que le saquen la roja, pero estoy contento con un jugador que siempre esté dando el máximo. Lo vamos a abrazar, tenemos que seguir unidos como equipo", opinó.

