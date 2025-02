'Fuck off' o 'fuck you': ¿qué le dijo Bellingham a Munuera Montero y a qué sanción se expone?

¿Qué le dijo Jude Bellingham a Munuera Montero para que este le enseñara la roja directa ? Es la 'incógnita' del fin de semana y del partido que enfrentó este sábado a Osasuna y Real Madrid que terminó en el tercer pinchazo seguido de los blancos en la competición doméstica (1-1).

Corría el minuto 39 (0-1) cuando el colegiado no dudo en expulsar con roja directa al jugador inglés tras una conversación que mantenían ambos a cierta distancia. Los de Ancelotti, perplejos, al igual que el italiano, afrontaron toda la segunda parte con 10 y no pudieron derribar el muro rojillo dejándose por el camino otros dos puntos.

¿'Fuck you' o fuck off'?

Pero, ¿qué dijo Bellingham? ¿'fuck you' o fuck off'? Pues el primero en pronunciarse fue Carlo Ancelotti, que fue el único que no supo de primera mano lo que verdaderamente se dijo, y lógicamente defendió a su jugador: "No ha entendido bien inglés porque ha dicho 'fuck off', no 'fuck you' y se ha equivocado porque la traducción es no me jodas. No es algo ofensivo. Bellingham hoy no ha hecho nada para ser expulsado. Se ha equivocado en la traducción y nada más", espetó el italiano.

Bellingham: "Dije algo como 'joder'"

Más tarde llegó la versión del propio Bellingham, que atendió a la prensa en la zona mixta del Sadar: "Lo que dije es una expresión como 'joder'", que es a lo mismo a lo que se refería Ancelotti. No obstante, queda claro que no es lo que entendió o interpretó Munuera Montero, en cuya acta se refleja lo siguiente: "Jude Victor William fue expulsado por el siguiente motivo: Por dirigirse a mí, estando a escasos metros, en los siguientes términos: "Fuck you" (vete a la mierda)", que también se puede entender como 'que te jod...'.

No obstante, las cámaras de Movistar + mostraron, según su traducción, que el británico verdaderamente dijo 'fuck off', pero eso tampoco le termina de exonerar, ya que ahí es donde entra la interpretación de dicha expresión (que también puede entenderse como 'vete a la mierda'), o como defiende el jugador ('no me jodas'). Si el árbitro consideró un insulto hacia su persona poco tiene que hacer o reclamar el club, que parece que acudirá a los vídeos para demostrar a la RFEF que su centrocampista no insultó a Munuera Montero. El Real Madrid intentará demostrar por todos los medios que su jugador no dijo 'fuck you', y que de decir 'fuck off' no lo hizo con ánimo de insultar.

¿Cuántos partidos podría perderse Bellingham?

Por otra parte, queda por dilucidar los partidos que se perderá el ex del Dortmund. De momento será baja segura ante el Girona en la jornada 25 (23 de febrero). Todo depende de si finalmente se interpreta que es un insulto al árbitro o un menosprecio. Si es un insulto podrían caerle entre 4 y 12 partidos , según el Código Disciplinario de la RFEF: "Insultar, ofender o dirigirse en términos o actitudes injuriosas al árbitro principal, asistentes, cuarto árbitro, directivos o autoridades deportivas, salvo que constituya falta más grave, se sancionará con suspensión de cuatro a doce partidos". Si se entiende como menosprecio la sanción sería menor, de 2 a 3 : "Dirigirse a los/as árbitros/as, directivos/as o autoridades deportivas en términos o con actitudes de menosprecio o de desconsideración siempre que la acción no constituya falta más grave, se sancionará con suspensión de dos a tres partidos o por tiempo de hasta un mes".

En los próximos días conoceremos la resolución de la RFEF y la posible sanción a Bellingham, al que le podrían caer fácil dos partidos.

