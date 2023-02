Fallo a favor de la Superliga: la UEFA no podrá sancionar a los clubes implicados

La Audiencia Provincial de Madrid ha estimado el recurso de apelación interpuesto por la Superliga contra el Juzgado Mercantil número 17 de Madrid, y desestima la oposición planteada por la UEFA. Los tres magistrados del tribunal dejan por tanto sin efecto la resolución dictada el 20 de abril de 2022 de dicho Juzgado contra las medidas cautelares decretadas por auto el 20 de abril de 2021, que ahora son confirmadas.

Asimismo imponen a la parte oponente las medidas cautelares inicialmente adoptadas las costas derivadas de la primera instancia y hacen constar que contra esta resolución no cabe interponer recurso alguno.

En la sentencia, en la que figuran como apelados UEFA, LaLiga y la RFEF, se indica que "carece de sentido argumentar que la solución podría provenir de que los miembros de ESLC (Superliga) pudieran crear su propia competición abandonando por completo las competiciones alternativas, afrontando así las consecuencias desfavorables que de ello pudieran derivarse porque, según insinúa del lado de las apeladas, no se puede pretender jugar a dos bandas. Ese tipo de pensamiento no se compadece con la realidad y los conflictos no se resuelven con meras teorías".

"La posición de monopolio de la UEFA no puede utilizarse para presionar o amenazar a clubes"

A22 Sports Management, la empresa creada para promover la creación de la Superliga europea, ha acogido "con satisfacción" la decisión de la Audiencia Provincial Civil de Madrid de reactivar las medidas cautelares que impiden a FIFA y a UEFA establecer sanciones contra los miembros de dicha competición, y ha mostrado su intención de "seguir dialogando" en un entorno "libre de amenazas y otras medidas obstruccionistas". A22 Sports Management ha asegurado que el auto de la Audiencia Provincial de Madrid hecho público este martes le permitirá "desarrollar su proyecto sin amenazas".

Bernd Reichart, consejero delegado, indica en un comunicado emitido tras serle notificado el auto, se congratula de que "esta decisión judicial permita a A22 continuar libremente el proyecto de crear una nueva y emocionante competición europea de fútbol".

"Confirma que la posición de monopolio de la UEFA no puede utilizarse para presionar o amenazar a clubes, jugadores o empresas deseosas de innovar", añade Reichart, quien apunta que van "a seguir dialogando con las partes interesadas en el fútbol en un entorno nuevo y más apropiado, libre de amenazas y otras medidas obstruccionistas adoptadas por la UEFA y otros organismos".

A22 recuerda que la Audiencia "ha acordado restaurar en su integridad las medidas cautelares que tienen como objeto proteger a la Superliga y sus clubes frente a las amenazas de UEFA y FIFA, así como frente a cualesquiera actuaciones de éstas (y sus Federaciones y Ligas afiliadas) que tengan por objeto impedir o dificultar el proyecto de la Superliga".

"El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha concedido amparo contra cualquier tipo de sanción mientras continúe el procedimiento judicial. El caso está ahora pendiente ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y volverá después a los tribunales españoles.

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que ya ha multado a la UEFA y a La Liga en el curso de este procedimiento judicial por actuar con "mala fe procesal", condenó a la UEFA al pago de las costas judiciales", agrega.

LaLiga confía en el TJUE

LaLiga, por su parte, emitió un comunicado de respuesta a la sentencia emitida este martes y en ella habla precisamente de esa decisión que debe tomar el TJUE. La patronal de los clubes españoles confía en que en su fallo, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea "apoye el actual modelo europeo del deporte, que cuenta con el respaldo de las instituciones europeas y los gobiernos nacionales".

La organización que preside Javier Tebas acepta la sentencia y queda a la espera de próximos acontecimientos. "LaLiga, como parte interesada en este procedimiento, acepta este pronunciamiento cautelar pero queda a la espera de la resolución del procedimiento principal en el Juzgado de lo Mercantil de Madrid una vez se conozca la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea ("TJUE")", reza la nota.

LaLiga, además, se posiciona otra vez a favor del modelo actual del fútbol europeo: "LaLiga es una firme defensora del actual modelo de fútbol europeo, que ha demostrado su éxito permitiendo un adecuado desarrollo de nuestro deporte, el fútbol, desde la base hasta las categorías profesionales, con una convivencia adecuada entre las ligas nacionales y las competiciones europeas".

"La creación de una Superliga ajena a este modelo de gobernanza significaría además el final de las ligas nacionales europeas, terminaría con un modelo que ha demostrado su eficacia durante más de 100 años y rompería el sueño de los millones de aficionados de las competiciones nacionales. La creación de una liga diseñada para enriquecer a los clubes más grandes y concentrar el poder en un pequeño número de equipos que ya dominan el fútbol europeo, también provocaría la pérdida de decenas de miles de puestos de trabajo y reduciría drásticamente los ingresos fiscales de las arcas públicas de todo el continente", apostilla el comunicado .