Luis de la Fuente: "Me parece muy bien el ruido y las nueces, pero este equipo es fiable sí o sí"

Luis de la Fuente, seleccionador nacional de España, quiso relativizar el decepcionante empate (0-0) ante Cabo Verde en el estreno del Mundial 2026. La actual campeona del mundo, que lleva más de dos años sin perder un partido, dejó una imagen gris en el Mercedes-Benz Stadium, un empate sin goles que no parece preocupar al entrenador riojano.

"Me parece muy bien el ruido y las nueces, pero este equipo es fiable sí o sí. Por cierto, hoy superamos 32 partidos invictos. Es un equipo que por los números tienen una fiabilidad extraordinaria. El próximo partido estaremos mejor, seguro que sí. Y sabemos la dificultar que tiene este tipo de competición. Un partido que hoy no tienes esa finura, esa frescura, ese acierto en los pases finales, pues pasa esto. Pero nada que nos genere ninguna duda, nada que nos genere ninguna desatención o preocupación excesiva, más que la que es un punto de mejora que hay que seguir mejorando, nada más", indicó Luis de la Fuente.

"Lo que se diga o deje de decir, nosotros seguimos nuestro camino y es el camino que nos ha traído hasta aquí después de muchos meses haciendo las cosas muy bien y seguir haciéndolas", explicó el seleccionador nacional.

El técnico de Haro rompió una lanza por sus jugadores y recordó los números de un equipo que acumula 32 partidos sin conocer la derrota y que hace dos años ganó de forma brillante la Eurocopa de Alemania.

"Si tengo dudas, hoy o esta mañana les pondré a los jugadores ese 'numerito' mágico del 32. Fíjate (al periodista) qué dudas tiene que tener un equipo que lleva 32 partidos sin perder. La idea es lo que nos ha traído hasta aquí, lo que nos ha hecho campeones de Europa, lo que nos ha hecho estar tanto tiempo invictos, y seguir apostando por ella y por recuperar a los jugadores importantes que tenemos que recuperar y que van a tener un peso importante en la medida que se vaya avanzando en la competición", aseguró Luis de la Fuente.

"Cabo Verde era claramente inferior al nuestro, pero hizo muy bien las cosas que tenía que hacer"

El entrenador riojano ensalzó a Cabo Verde y recordó que "todo este tipo de competiciones son de una igualdad y una dificultad en extrema"

"Los equipos tienen características diferentes, con sus limitaciones, hacen bien lo que hacen. Cabo Verde era claramente inferior al nuestro, pero hizo muy bien las cosas que tenía que hacer y ha defendido muy bien. Seguro que si hubiéramos metido un gol en el primer tiempo, el partido hubiera sido otro", remarcó Luis de la Fuente.

"En cada partido hay que aplicarse de forma total y absoluta, y hay que tener un nivel de acierto muy alto para poder superar a los rivales. Esto nos ha enseñado que hay que seguir creciendo y mejorando. Estamos super tranquilos y convencidos de que esto es muy largo y que, en nuestro planteamiento, todavía nos quedan siete partidos", añadió el seleccionador español.

El técnico de Haro admitió que puede existir la "sensación de bajonazo", pero que en el vestuario la mentalidad no es esa.

"Sabemos la dificultad que iba a tener ese encuentro con un equipo con un bloque bajísimo y además con una condición física muy importante que iba a generar problemas, aún así hemos tenido suficientes ocasiones de gol, pero nos ha faltado frescura y un poco finura. Creo que el primer partido también nos ha pasado un poco factura", reconoció Luis de la Fuente.

"Entiendo que empatar contra Cabo Verde no estaba dentro de ninguno de los planes, así de claro, pero esto también nos dice que el fútbol es así de complicado y complejo a veces, que haces mucho, pero a veces no te da ni para ganar. Todos tenemos que mejorar, yo el primero, pero estamos convencidos de que no estamos aquí de gratis, estamos aquí como campeones de Europa, que no se olvide nadie tampoco", recordó el riojano.

Sobre la titularidad de Gavi en la banda izquierdo, Luis de la Fuente apuntó que era buscando "generar superioridad también un poco por dentro" y que el centrocampista sevillano les había dado "mucha profundidad" en el costado en el amistoso ante Perú. "Nos dio energía y sobre todo nos generó espacio para que llegara desde atrás Cucurella", explicó De la Fuente.

"Luego ya hemos buscado otra cosa diferente con Lamine y Nico, pero ya un poco más a la desesperada. Pero es que los jugadores que hemos tenido en el terreno del juego también son muy buenos", opinó el seleccionador español.

De la Fuente advirtió de que no se acuerda "nunca de los ausentes", pero apuntó que tanto Lamine Yamal como Nico Williams, que sólo pudieron jugar el tramo final, "son dos futbolistas diferenciadores".

"Cuando estén en el próximo partido seguirán creciendo las alternativas y las posibilidades. Pero sea Lamine Yamal, Nico, Mikel Merino, Dani Olmo, etcétera. Todos los que tenemos son grandísimos futbolistas. Lo que hay que hacer es coger ese tono, ese toque decisivo en esta competición. Lo iremos adquiriendo. No tengo ninguna duda", concluyó Luis de la Fuente.

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