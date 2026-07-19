¿Se podría suspender la final del Mundial entre España y Argentina por las tormentas?

La final del Mundial entre España y Argentina se encuentra marcada en las horas previas por la inestabilidad meteorológica registrada en Nueva York y Nueva Jersey, donde las fuertes lluvias, los truenos y los relámpagos han alterado la preparación de las dos selecciones.

La selección española se vio obligada este sábado a cancelar su último entrenamiento antes del partido debido a las tormentas eléctricas que afectaron a la zona de Whippany, en Nueva Jersey.

La sesión debía celebrarse en las instalaciones de Melanie Lane, antiguo centro de entrenamiento de los New York Red Bulls, pero las adversas condiciones impidieron que los jugadores saltaran al terreno de juego.

El equipo dirigido por Luis de la Fuente permaneció inicialmente en los vestuarios a la espera de una mejora del tiempo, aunque el entrenamiento terminó siendo suspendido ante la persistencia de la lluvia y la actividad eléctrica. Los futbolistas tuvieron que completar en el gimnasio una sesión de activación, alterando así la planificación de la víspera de la final.

Las tormentas también condicionaron la preparación de Argentina, aunque la selección de Lionel Scaloni sí pudo completar parte de su trabajo antes del encuentro. España, por el contrario, perdió la que De la Fuente había considerado una de las sesiones más importantes para ultimar los detalles tácticos del duelo.

Las fuertes precipitaciones provocaron además inundaciones repentinas en algunos puntos del área metropolitana de Nueva York, mientras las autoridades emitían avisos por tormentas y condiciones meteorológicas potencialmente peligrosas.

Pese a esta situación, las previsiones más recientes apuntan a una mejoría de las condiciones antes del inicio de la final, que se disputará este domingo en el MetLife Stadium de East Rutherford, en Nueva Jersey. Los meteorólogos esperan que las tormentas se alejen de la zona y que el encuentro pueda desarrollarse sin interrupciones, aunque la evolución del tiempo continuará siendo vigilada.

El MetLife Stadium, con capacidad para más de 82.000 espectadores, no dispone de una cubierta que proteja el terreno de juego y las gradas, por lo que una tormenta eléctrica podría obligar a retrasar o interrumpir el encuentro por motivos de seguridad.

La lluvia, por sí sola, no impediría la disputa del partido, pero la presencia de rayos en las proximidades sí podría provocar la evacuación temporal de las localidades exteriores y el traslado de los espectadores a zonas cubiertas.

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