De la tortuga Yellow a perdices, perros o hipopótamos: los animales 'deciden' quién gana el Mundial

No solo Lamine Yamal, Messi, Rodri o Julián Álvarez protagonizan las portadas y los comentarios previos a la gran final del Mundial 2026. Y es que además de los 22 protagonistas que saltarán hoy al terreno de juego del MetLife Stadium de Nueva Jersey, se han colado unos inesperados protagonistas en estas horas previas: los animales.

Desde tortugas, perdices, perros e incluso hipopótamos, todos se atreven a predecir que selección se coronará esta noche como campeona del mundo.

Resultados repartidos

Esta tradición empezó hace varios años con el famoso pulpo Paul que saltó a la fama por acertar los resultados del Mundial de 2010 que ganó España en Sudáfrica.

Ahora su relevo parece ser que es la tortuga Yellow. Y no es para menos, su historial habla por sí solo. Cuenta con un 90% de aciertos y hoy asegura que ganamos.

La tortuga Kiwi y la perdiz Tako también tienen claro que nos llevamos la segunda estrella, aunque un hipopótamo tailandés que apostó por nosotros en la Eurocopa de 2024 en esta ocasión se inclina hacia Argentina.

Uno u otro... lo que está claro es que el que acierte será el pichichi del zoológico.

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