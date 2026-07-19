Argentinos en Barcelona preparan su fiesta albiceleste para la final del Mundial frente a España

Barcelona calienta motores para una final de Mundial que promete ser inolvidable, aunque dividida. A la gran movilización de la afición española se suma la de los miles de argentinos que residen en la capital catalana y que se preparan para apoyar a su selección en una cita histórica. En el encuentro que enfrentará a Argentina con España, nuestro país acoge hoy a buena parte de esta comunidad migrante.

En España residen más de 450.000 ciudadanos argentinos y, de ellos, más de 50.000 viven en Barcelona. De hecho, las personas nacidas en Argentina ya constituyen el principal colectivo de vecinos nacidos en el extranjero en la ciudad. Muchos de ellos esperan la final como una oportunidad para reencontrarse con sus raíces junto a familiares, amigos y compatriotas.

Conscientes de que compartirán las calles con los aficionados españoles, los argentinos han organizado diferentes puntos de encuentro para seguir el partido. Algunos lo harán en bares y restaurantes, otros en hoteles o en reuniones privadas en sus domicilios, donde no faltarán los asados, la música y más tradiciones de las grandes celebraciones argentinas. Uno de los principales centros de reunión será el hotel Hyatt de L’Hospitalet de Llobregat, donde la afición albiceleste comenzó la celebración al mediodía con la esperanza de prolongarla hasta la madrugada si Argentina acaba por alzar el trofeo. En caso de victoria, muchos seguidores prevén trasladar la fiesta a espacios emblemáticos de Barcelona, como la Plaza de las Glorias o el Arco del Triunfo, escenarios que ya acogieron las celebraciones argentinas hace cuatro años.

Va todo al ganador: Lionel Messi

Gran parte de la ilusión de los aficionados está depositada en Lionel Messi, que podría disputar su último partido con la selección argentina. El capitán llega a esta final como el gran referente del equipo y también como el símbolo de toda una generación de seguidores. En las horas previas al encuentro, el futbolista compartió en sus redes sociales una fotografía junto a sus compañeros acompañada de un emotivo mensaje:

"Lo más lindo de todos estos años nunca fueron solamente los títulos, sino todo el camino. Compartir el día a día con este grupo, competir juntos, levantarnos en los momentos difíciles y disfrutar cada paso".

La final también será histórica por otro motivo. Argentina y España nunca se habían enfrentado en el partido decisivo de un Mundial y será la primera ocasión en la que el vigente campeón de la Copa América y el campeón de la Eurocopa se disputen el título mundial. Una cita inédita que promete convertir Barcelona en una ciudad dividida por los colores, pero unida por la pasión por el fútbol.

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