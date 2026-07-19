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Inglaterra conquista el tercer puesto del Mundial tras un festival de goles ante Francia (4-6)

Los ingleses llegaron a dominar por 0-4, resistieron la reacción francesa y cerraron el torneo con una victoria marcada por el hat-trick de Saka, el récord goleador de Mbappé y la despedida de Deschamps.

Saka festeja su hat-trick a Inglaterra

Saka festeja su hat-trick a Inglaterra EFE

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Luis F. Castillo
Luis F. Castillo
Publicado:

Inglaterra se ha despedido del Mundial 2026 con una sonrisa. La selección de Thomas Tuchel conquistó el tercer puesto tras imponerse por 4-6 a Francia en un partido completamente loco disputado en el Hard Rock Stadium de Miami.

Fue un encuentro que tuvo de todo: diez goles, una remontada frustrada, un 'hat-trick' de Bukayo Saka, un nuevo récord de Kylian Mbappé y el adiós de Didier Deschamps como seleccionador francés.

Los ingleses parecían tener el encuentro sentenciado al descanso con un contundente 0-4, pero Francia reaccionó de forma espectacular en la segunda mitad y llegó a colocarse a un solo gol del empate.

Sin embargo, Inglaterra supo resistir el empuje francés y terminó certificando una victoria que supone su mejor resultado en un Mundial desde el título conquistado en 1966.

Inglaterra arrasa en la primera parte

El duelo apenas había comenzado cuando Declan Rice recuperó un balón en campo rival, condujo hasta la frontal y asistió a Bukayo Saka, que inauguró el marcador en el minuto tres.

El tempranero gol dio tranquilidad a los de Tuchel, que encontraron enormes espacios en la defensa francesa y fueron castigando una y otra vez a los de Didier Deschamps.

Antes del descanso, Ezri Konsa amplió la ventaja tras un saque de esquina y el propio Saka firmó un doblete para colocar un sorprendente 0-4, aprovechando una magnífica asistencia de Eberechi Eze.

Francia, completamente desbordada, se marchó al vestuario con la sensación de estar viviendo una auténtica pesadilla.

Mbappé lidera la reacción francesa

Deschamps movió el banquillo tras el descanso y su equipo cambió radicalmente la imagen. Con Michael Olise como principal generador de juego, Francia empezó a encontrar espacios y Kylian Mbappé inició la remontada con el primer gol francés.

Poco después, Bradley Barcola redujo aún más la diferencia y el propio Mbappé volvió a marcar para establecer el 3-4, devolviendo la emoción a un partido que parecía decidido.

Con ese doblete, el delantero francés alcanzó un nuevo hito histórico al superar a Leo Messi como máximo goleador de la historia de los Mundiales, con 22 tantos frente a los 21 del argentino. Además, se colocó provisionalmente al frente de la clasificación por la Bota de Oro del torneo con diez goles, a la espera de lo que haga Messi en la final frente a España.

Saka sentencia y Bellingham firma otro récord

Cuando Francia más apretaba, Inglaterra encontró el respiro definitivo. Un penalti sobre Djed Spence permitió a Bukayo Saka completar su 'hat-trick' desde los once metros y devolver los dos goles de ventaja a los ingleses.

Todavía hubo tiempo para un nuevo tanto de Ousmane Dembélé, que estableció el 4-5 en el tiempo añadido, pero la última palabra la tuvo Jude Bellingham.

El centrocampista del Real Madrid robó un balón, arrancó desde campo propio y culminó una gran acción individual para firmar el definitivo 4-6.

Con ese gol, Bellingham alcanzó los siete tantos en Mundiales, convirtiéndose en el futbolista inglés con más goles en la historia de la competición.

El adiós de Deschamps

El partido también puso punto final a una etapa histórica en el banquillo francés.

Didier Deschamps dirigió su último encuentro como seleccionador tras 14 años al frente de la vigente subcampeona del mundo, un ciclo en el que conquistó el Mundial de 2018 y llevó a Francia a dos finales consecutivas.

Su despedida llegó sin medalla, aunque con una segunda parte que permitió a los 'bleus' marcharse compitiendo hasta el final y con un Mbappé que sigue agrandando su leyenda en la Copa del Mundo.

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