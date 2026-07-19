España busca la segunda estrella ante la Argentina de Messi en la gran final del Mundial en Nueva York

España y Argentina se enfrentan este domingo en la gran final del Mundial 2026, un partido en el que la selección española buscará su segunda estrella 16 años después del título conquistado en Sudáfrica, mientras que la Albiceleste tratará de revalidar la corona lograda en Qatar.

El partido también estará marcado por el duelo entre Leo Messi y Lamine Yamal. El argentino afronta previsiblemente su última final mundialista, mientras que el extremo español, con solo 19 años, disputa su primer Mundial y está a un paso de proclamarse campeón.

España vuelve a una final 16 años después

La selección española regresa a una final mundialista por primera vez desde 2010, cuando el gol de Andrés Iniesta ante Países Bajos dio a la Roja el primer Mundial de su historia.

El equipo de Luis de la Fuente llega al partido decisivo después de eliminar a Francia en semifinales por 2-0. España ha destacado durante el torneo por su solidez defensiva, su capacidad para controlar los partidos desde la posesión y el peligro de futbolistas como Lamine Yamal, Nico Williams, Pedri y Dani Olmo.

Argentina busca su cuarto Mundial

Argentina llega a la final como vigente campeona del mundo y con la posibilidad de conquistar el cuarto Mundial de su historia, después de los títulos logrados en 1978, 1986 y 2022.

La selección dirigida por Lionel Scaloni consiguió el pase tras remontar frente a Inglaterra en las semifinales. La Albiceleste ha vuelto a demostrar durante el torneo su capacidad para sobrevivir en partidos igualados y crecer en los momentos de máxima presión.

Una victoria permitiría a Argentina convertirse en la primera selección que gana dos Mundiales consecutivos desde Brasil en 1958 y 1962.

Posibles alineaciones

Luis de la Fuente podría mantener el bloque que derrotó a Francia en las semifinales, aunque todavía existen dudas en el centro del campo y en la posición de mediapunta.

La posible alineación de España sería:

Unai Simón, Pedro Porro, Aymeric Laporte, Pau Cubarsí, Marc Cucurella, Pedri, Fabián Ruiz, Lamine Yamal, Dani Olmo, Álex Baena y Mikel Oyarzábal.

Lionel Scaloni también podría apostar por una alineación similar a la utilizada frente a Inglaterra, con Messi y Julián Álvarez como principales referencias ofensivas.

La posible alineación de Argentina sería:

Emiliano Martínez, Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolas Tagliafico, Lisandro Paredes,Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Giuliano Simeone, Lionel Messi y Julián Álvarez

Horario y dónde ver el España-Argentina

La final del Mundial 2026 entre España y Argentina se disputará este domingo 19 de julio en el Estadio Nueva York Nueva Jersey, situado en East Rutherford.

El partido comenzará a las 21.00 horas en la España peninsular y a las 20.00 horas en Canarias.

El España-Argentina podrá seguirse en directo desde la web de Antena 3 Noticias.

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